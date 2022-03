Bernard Cissa, chanteur gospel : " Les excuses de l'imam ne sont pas sincères"

Artiste Chanteur Gospel mondialement reconnu, Bernard Cissa est un homme de culture très respecté dans la communauté chrétienne grâce à ses belles chansons évangéliques qui dépassent nos frontières. Après la polémique suscitée par imam Sall à l'endroit de la communauté catholique, l'artiste fédérateur sort de sa réserve pour donner son point de vue sur les propos outrageants proférés par ce dernier sur une télévision de la place. Dans un entretien accordé à Seneweb, l'artiste revient sur les excuses de l'imam, sur la cohésion sociale entre chrétiens et musulmans et sur son nouveau single intitulé" Musulmans-Chretiens".





Bernard Cissa, vous êtes artiste musicien chanteur Gospel, parlez-nous un peu de votre personne





Merci beaucoup Seneweb pour l'opportunité qui m'est offerte de réagir sur l'actualité de mon pays. À l'état civil, je me nomme Bernard Cissa mais plus connu sous mon nom de scène Cissa. Je suis Sénégalais originaire de Dakar, artiste chanteur interprète Gospel. J'ai commencé la musique il y a très longtemps avec la chorale. Le gospel est un genre musical spirituel très réputé aux États-Unis et partout à travers le monde, c'est ma passion et je suis vraiment heureux de pratiquer cette musique populaire pour ma communauté.





Vous venez de sortir une nouvelle chanson intitulée" Musulmans-Chretiens" : que visez+vous à travers ce titre ?





Tout d'abord, je suis très fier de mon pays, le Sénégal qui est une nation exemplaire vis-à-vis des autres. Alors, cette chanson vient de sortir il y a trois jours. Le motif, c'est juste de sensibiliser les Sénégalais sur la cohésion sociale et le raffermissement des liens entre musulmans et chrétiens après le propos outrageants de l'imam qui a porté atteinte à notre communauté. Je juge nécessaire de sortir cette chanson pour dire à tout le monde que nous sommes tous des frères et sœurs. Nous devons éviter de tomber sur certains pièges. La chanson, c'est juste un message d'unité et de rassemblement pour nous.





Que pensez-vous du dialogue islamo-chretien dont on parle souvent au Sénégal?





Je n'apprécie pas le mot "Dialogue" parce que nous sommes d'abord unis, donc pourquoi dialoguer? Nous devons rester soudés, chrétiens comme musulmans. Donc arrêtons de dire souvent dialogue; c'est comme si nous étions dans un bras de fer alors que tel n'est pas le cas. Nous vivons dans une parfaite harmonie et prions que cela continuer d'exister pour toujours. Au Sénégal, le rapport entre le musulman et chrétien est inévitable, donc nous devons rester indivisibles. Nul n'est censé ignorer son prochain. Excusez-moi mais j'ose dire que les meilleures écoles du Sénégal ce sont des écoles catholiques et toutes ces écoles sont fréquentées par des musulmans. Donc à quoi sert de se rebeller entre nous ?





Après ses propos outrageants, l'imam a présenté ses excuses à la communauté chrétienne, qu'en dites-vous?





L'imam a fait l'effort de s'excuser auprès de notre communauté. Mais j'avoue que ses excuses ne sont pas sincères parce-que s'il se permet de dire qu'il présente ses excuses alors qu'il continue de véhiculer son discours pas à la télévision, mais à ses disciples. Je trouve que ce n'est pas sincère ni digne de confiance. Donc il doit s'excuser correctement, c'est mieux. La foi ne se distingue pas sur une question de majorité ni de minorité, l'importance c'est de respecter la religion d'autrui.





Quels sont vos projets artistiques ?





Je prépare mon prochain album qui va bientôt sortir et un périple mondial aux États-Unis et dans le reste du monde est programmé. Une nouvelle vidéo sera bientôt disponible pour le grand public avant la sortie de l'album.





Le dernier mot !





Je remercie le groupe Seneweb de m'avoir interrogé. Je vous félicite pour le travail remarquable noté sur le paysage médiatique Sénégalais. J'appelle, une fois de plus, à l'unité et au rassemblement. Le Sénégal est un seul pays et nous sommes indivisibles. Que la paix et la stabilité règnent dans note cher pays!