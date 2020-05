Guèréo/Spoliation de 52ha, malettes d'argent distribuées, menace sur la lagune : L'ancien ministre Lamine Ba dit tout

Guèréo/Spoliation de 52ha, malettes d





Nous sommes prêts à dialoguer avec toute personne qui se croit détenteur ou un ayant droit sur ces terres. Mais que deux, trois personnes qui ont 200 ou 300 mètres, qui sont à Dakar et qui cherchent à instrumentaliser les populations pour leurs intérêts crypto-personnels. Et qui n'ont aucun papier. Je le répète, je vais insister là dessus, je veux juste que quelqu'un me donne une délibération d'un conseiller municipal, d'une autorité des domaines sous forme de bail pour dire voilà ça m'appartient.

L'État ne peut pas spolier quelqu'un parce que les terres sont du domaine national. C'est l'État qui en assure la gestion. Quand l'État a un projet d'intérêt public, d'utilité économique pour le pays, l'État peut bien prendre les arrêtés et les décrets qu'il faut pour que ces terres puissent être mises en valeur au profit du développement économique et social de nos terroirs.L'État ne peut spolier personne. Maintenant, il y a des gens qui occupent de manière illégale des terrains et qui s'arrogent les droits de propriété sans pour autant avoir une délibération, un titre foncier ou un bail de l'État. Ceux-là qui crient à une spoliation, c'est tout simplement de l'abus. Parce que beaucoup de gens crient à la spoliation et il se trouve que ces personnes ne détiennent aucun titre de propriété.L'État est propriétaire de ces terres. Il y a des riverains autour de la lagune de la Somone, des pêcheurs et quelques agriculteurs qui disent eux-mêmes être intéressés par un projet touristique qui peut créer des emplois. L'agriculture étant ce qu'elle est devenue aujourd'hui dans cette zone parce qu'il y a beaucoup de sels au niveau des sols : ce n'est plus une zone propice à un développement agricole, ni à du maraîchage.Le type de pédologie que nous avons ici est impropre à l'agriculture. Il n'y a pas de spoliation, du tout. Aucune terre n'a été attribuée à un bailleur extérieur comme certains le prétendent. C'est un projet hôtelier validé par l'État et par l'Apix.Il n'est pas un étranger parce que s'il s'agit de M. Jean Marie le Gras, il n'a de français que de nom. Il est né ici à Dakar, son père était médecin militaire du président Léopold Sédar Senghor et de Serigne Fallou Mbacké dans les années 68 avant la disparition du marabout. Il a fait le lycée en même temps que nous, ici au Sénégal. Il a créé un projet de plus de 300 emplois directs. Il faut qu'on arrête de parler d'un étranger.Beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui, M. Jean Marie Le Gras a été Sénégalais avant eux parce qu'il est né au Sénégal avant eux. Nous avons les mêmes droits que ces gens qui revendiquent. Au contraire, nous en avons plus parce que nous, nous participons dans le développement économique, social, environnemental etc. de notre pays. Nous avons au moins crée des emplois. Celui qui construit sa maison avec un gardien qu'est-ce qu'il va apporter comme plus-value aux citoyens.Les ayants droits, les populations qui travaillent sur cette zone, nous les connaissons tous. Nous avons discuté avec elles et elles sont d'accord pour ce projet. Ceux qui parlent de spoliation ont peut-être des ambitions inavouées. Il faut aller leur demander pourquoi ils s'agitent comme ça pour des terres qui ne sont pas les leurs.Ça va créer des emplois. Le projet inclus l'élargissement de la maternité pour en faire un plateau médical digne de Guèréo, un centre de santé. L' impact, c'est que ce projet également voudrait élargir et restaurer l'école. Le projet prévoit d'équiper les pêcheurs de Guèréo avec des pirogues motorisées, des gilets de sauvetage en quantité, des Gps pour que l'activité de pêche puisse continuer à exister dans le village de Guèréo.Le projet prévoit l'absorption de toutes les activités agricoles et élevages de la zone. L'hôtel va s'approvisionner en légumes, fruits, volailles. Tout cela permettra un développement local et touristique. Nous avons construit le village artisanal de Somone et nous voulons faire la même chose à Guèréo mais en triple.Depuis plusieurs décennies, bientôt un quart de siècle, Guèréo est là. Personne n'y a rien investi. Nous voulons arrêter ça. Nous voulons le développement de Guèréo. La création d'emplois pour les jeunes de Guèréo. De milliers de jeunes ne vont plus en mer parce que la pêche ne marche plus; donc il faut trouver une alternative. Et c'est ça la volonté du président de la République. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.Je n'en ai pas vu. Moi-même, j'ai été ministre pendant plusieurs années, je n'ai jamais vu une mallette d'argent donnée à une quelconque autorité. D'ailleurs, c'est une insulte. Parce que quand même, les Sénégalais ne sont pas des corrompus. Des anciens ministres sont passés par ici. Cela n'a jamais existé. C'est des mauvaises langues, des oiseaux de mauvaise augure qui ont 200, 300 mètres qui s'attaquent aux ministres comme ça.Il faut qu'ils arrêtent parce que accuser des ministres comme ça, à quelle fin ? Pour quelle raison ? D'une manière apaisée, nous souhaitons que la commission des impenses se réunisse sous la présence du préfet et que les ''ayants droits'', je dis bien ''ayants droits'' parce qu'ils n'ont aucun papier, les riverains soient dédommagés, qu'il y ait une compensation pour leurs activités et que le développement de Guèréo soit enclenché. Il n'y a jamais eu de mallette d'argent, ni d'autorités étatiques corrompus comme ils l'ont dit. Et je pense que s'ils continuent, ils auront une plainte parce que ce n'est pas normal d'insulter les gens comme ça.Une plainte contre qui ?Ils ne peuvent pas déposer une plainte contre un investisseur étranger. L'investisseur n'a encore rien mis, il a demandé qu'on lui attribue un terrain pour qu'il y implante un projet de développement, d'intérêt public. Ses gens qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Ce que nous voulons, c'est le développement harmonieux de Guèréo en collaboration avec la population locale et nous allons travailler sur ça.Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai été ministre de l'Environnement ici au Sénégal. Cette mangrove où les femmes travaillent c'est moi qui l'ai replantée en 2000 vous pouvez consulter les archives. Je suis venu ici avec le projet Wetland dirigé par le colonel des eaux et forêts Sylla, financé par le fonds mondial pour l'environnement pour replanter la mangrove et créer des emplois pour les femmes.Toutes ces femmes qui font dans l'hostriculture le font parce que Lamine Ba est passé par ici pour régénérer la mangrove. Ce projet ne peut en aucune façon mettre en péril l'écosystème marin mettre en péril la lagune. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Au contraire, il faut protéger l'environnement à travers les installations que nous ferons ici et non laissé ça en jachère. On risque de tout perdre.