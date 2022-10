Hamidou Anne : “Ousmane Sonko représente un danger pour la démocratie, la république et la survie de la nation comme bloc homogène solide”

Alors que le leader de PASTEF est en plein Nemeku Tour, Seneweb poursuit sa série d’entretiens pour décrypter le phénomène Sonko. Après Siré Sy, c’est au tour de Hamidou Anne, consultant en communication, essayiste et chroniqueur de se pencher sur le cas du Maire de Ziguinchor. L’auteur de “Penser l’Afrique qui vient” perçoit l’ascension et les idées de Sonko comme une menace pour l’avenir du Sénégal. Entretien.



Pour débuter cette série, nous avons donné la parole à Siré Sy qui pense que Sonko, en résumé, est l’héritier des Majmouth Diop, Dansokho, Bathily. Un épigone de la famille de la gauche sénégalaise. Vous vous revendiquez de gauche. Percevez-vous Sonko comme un membre de votre famille politique ?



Je ne le classe pas comme un homme de gauche et lui-même ne s’en réclame pas. Déjà je me méfie d’un homme qui se revendique de Cheikh Anta Diop et de Mamadou Dia avec la même verve. Ces deux figures de la politique sénégalaise, même si elles ont à un moment donné cheminé ensemble pour des raisons tactiques face à Senghor, avaient des visions antagoniques. En témoignent, les querelles idéologiques de leurs héritiers respectifs qui prennent soin, contrairement à d'autres, de ne pas dévoyer leurs héritages.





“L'homme renvoie à une forme d’opportunisme politique propre aux populistes. Il me fait penser aux dirigeants des partis attrape-tout de l’Après Seconde guerre mondiale”



En réalité, même les proches de M. Sonko ne savent pas ce qu’il est. Le chargé de la communication de son parti, dans une récente interview, le qualifie de libéral et Madièye Mbodj, nouveau vice-président de Pastef, considère dans une touchante insistance que M. Sonko incarne la gauche au Sénégal. L'homme renvoie à une forme d’opportunisme politique propre aux populistes. Il me fait penser aux dirigeants des partis attrape-tout de l’Après Seconde guerre mondiale. La gauche pense le monde dans une perspective émancipatrice. Elle est née de la haine de la tyrannie et prétend mettre en place un triptyque autour de l’égalité, la justice sociale et la liberté. Elle fait le serment de protéger les faibles contre les forts et de rééquilibrer les rapports sociaux autour du progrès social et de l’émancipation de ceux qu’on appelait hier les masses et qui sont désormais pour moi les dominés et les victimes de différentes formes de vulnérabilisation. Le PAI né en 1957 et ses excroissances ensuite, comme le PIT et la LD, ont mené un combat important autour de la souveraineté, la décolonisation, le panafricanisme et le soutien aux plus précaires dans la société. Ils ont surtout mené un combat pour le renforcement de la démocratie et ont obtenu des acquis face à Senghor et Abdou Diouf qui ont permis l’alternance historique de 2000.



“M. Sonko ne semble pas aimer le progrès. C’est un individu sans idées qui ne fait pas montre jusqu’ici d’un outillage intellectuel capable de produire une pensée politique dépouillée de la violence”



Il y a eu un courant émancipateur fort dont les ramifications étaient insoupçonnées même au cœur de l’appareil d’État. Cette histoire de la gauche sénégalaise est belle et riche d’enseignements pour les nouvelles générations. Elle est écrite sous le prisme de la pensée pour le progrès.



M. Sonko ne semble pas aimer le progrès. C’est un individu sans idées qui ne fait pas montre jusqu’ici d’un outillage intellectuel capable de produire une pensée politique dépouillée de la violence. Son logiciel primaire est le populisme autoritaire générateur d’un clivage stérile qui prône le dégagisme, le repli sur soi, l’outrance et la haine de l’autre. Il s’agit de l’incarnation d’un nationalisme éculé incapable de penser dans la complexité et la hauteur. Des politiciens comme lui sont incapables de regarder notre pays comme un élément d’un ensemble plus large qu’est l’humanité et de proposer une esthétique de la rencontre chère à des penseurs comme Bachir Diagne ou Glissant. Or on ne peut pas être de gauche si on est contre l’internationalisme, si on ne pense pas les conditions sociales des hommes et des femmes comme universelles avec des sujets communs liés aux désordres du capitalisme, à l’économie financiarisée, aux inégalités de classe et de genre et aux défis climatiques. Ces sujets touchent tout le monde et les classes populaires en sont les principales victimes. Une pensée et une action de gauche doivent être conformes à l’universalisme du genre humain.



“Sonko n’incarne aucune hauteur de vue sur des sujets techniques, intellectuels et politiques hormis la petite artisanerie fiscale qu’il maîtrise. C’est un homme vulgaire à la différence de l’intellectuel en politique qu’ont incarné Senghor, Cheikh Anta, Abdoulaye Ly, Assane Seck ou Amadou Mahtar Mbow”



Dans certaines de vos publications, vous le classez dans le registre des populistes identitaires. Pourquoi ?



M. Sonko est le produit de son époque, celui d’un effondrement de l’école, de la formation d’un esprit critique, et de l’idéal politique adossé à un journalisme de bas étage. Il incarne avec un certain talent ce temps d’abaissement que nous traversons. Il n’est pas un sujet politique intéressant. Il n’a pas lu grand-chose et fait preuve à chaque prise de parole d’une inculture sidérante. Son niveau de langue et de réflexion se reflète dans ses livres et ses discours qui rappellent assez bien le caractère ordinaire de l’homme qui n’incarne aucune hauteur de vue sur des sujets techniques, intellectuels et politiques hormis la petite artisanerie fiscale qu’il maîtrise. C’est un homme vulgaire à la différence de l’intellectuel en politique qu’ont incarné Senghor, Cheikh Anta, Abdoulaye Ly, Assane Seck ou Amadou Mahtar Mbow. La personne de M. Sonko est banale, c’est un hâbleur compulsif, mais il incarne en revanche quelque chose d'intéressant, à certains égards, qui accroche les foules et le propulse en bonne place dans la vie politique nationale.



“L’obscénité et le mensonge sont devenus des armes destructrices dont se servent une catégorie d’hommes politiques pour arriver à leurs fins. M. Sonko a appris à l’école de Trump, Bolsonaro, Orban”



Il représente un populisme démagogique qui s’est emparé de l’époque et voue aux gémonies les élites accusées d’être corrompues et malhonnêtes. La mesure, la rigueur et le débat de fond ne l'intéressent pas. La pensée structurée et la convocation de la raison au détriment des affects deviennent suspectes. Internet arrive aussi comme un formidable outil de manipulation et de désinformation dont le contrôle permet de prendre possession des esprits, notamment chez les plus jeunes. L’obscénité et le mensonge sont devenus des armes destructrices dont se servent une catégorie d’hommes politiques pour arriver à leurs fins. M. Sonko a appris à l’école de Trump, Bolsonaro, Orban. N’ayant pas lu les grands penseurs panafricanistes ni le reste de la pensée postcoloniale ou décoloniale, il s’en limite à des diatribes racialistes, anti-impérialistes et souverainistes, notamment sur le Franc CFA, les hydrocarbures sans grand sérieux. Ainsi il flirte avec la notion d’identité, la religion, le complotisme et les bas instincts réductionnistes pour bricoler un programme politique qui séduit dans un moment où je le rappelle la complexité est délaissée et considérée comme démodée. Par exemple, quand il appelle à la mobilisation 200 000 personnes pour aller déloger le chef de l'État, ça rappelle l’univers funeste de Trump qui demande à ses partisans nourris au complotisme, aux mensonges et à la haine d’envahir le Capitole. On a vu la suite.



À lire aussi



www.seneweb.com/news/Entretien/sire-sy-lsquo-rsquo-sonko-a-gagne-la-bat_n_390744.html



Les théories fascisantes de M. Sonko sont illustrées par l’attitude de désacralisation permanente des institutions républicaines. Nous avons observé le caractère chaotique de l’installation du nouveau parlement. Nous avons vu des députés de Pastef et leurs alliés faire le mariole au sein de l’hémicycle, saccager les bancs, jeter des bouteilles d’eau, arracher les micros et s’en glorifier ensuite. Le chaos ne peut constituer un projet politique, il ne change pas la vie des gens, or les Sénégalais veulent de meilleures conditions de vie. Leur attitude relevait du vacarme puéril et insupportable et par surcroît, elle était honteuse pour notre pays.



Dans une tribune publiée le 27 juin 2022, des personnalités telles que Landing Savané, notamment, alertaient sur “la vague dévastatrice que nous promettent les groupes fascisants de l’opposition radicale”. Sonko était clairement visé. Diabolisation ou réelle menace pour la nature démocratique du Sénégal ?



Je pense que M. Sonko n’est pas un démocrate et par conséquent il représente un danger pour la démocratie, la république et la survie de la nation comme bloc homogène solide. Je rappelle ses propos sur la haine supposée du chef de l’État vis-à-vis de nos concitoyens en Casamance. Ce propos aurait dû le disqualifier définitivement pour aspirer à la charge de président de la République et par conséquent garant de l’unité nationale. Permettez-moi de revenir sur des choses factuelles. Il a appelé à attaquer les sièges de médias qui donnaient des résultats qui ne lui étaient pas favorables et à fusiller nos anciens présidents. Il a incité ses partisans au pillage de domiciles de responsables publics. Il a menacé ouvertement des magistrats et des généraux et accusé l’armée de complot politicien. Il a appelé à déloger un président élu avant le terme de son mandat. Il est pour la peine de mort. Instrumentalisant une série de meurtres d'enfants, il a appelé à torturer des suspects bénéficiant de la présomption d’innocence afin je le cite « qu'ils balancent leurs commanditaires ».



“Le populisme prospère sur les renoncements des démocrates, la mauvaise gestion et l’aridité de la pensée libératrice dans la société. Quelle pensée doctrinale ces gens ont-ils proposé depuis vingt-ans ? Quel horizon émancipateur suggèrent-ils face aux parades quotidiennes du mouvement conservateur et des hordes de M. Sonko favorables à une restriction des libertés et à la mort de la liberté ? La gauche ne pense plus”



Je suis d’accord avec les auteurs de la tribune sur la menace fascisante mais je ne soutiens pas leur démarche car elle n’est ni sincère ni honnête. Il s’agit d’une tribune politicienne dont la motivation n’est en rien de lutter contre les idées fascistes qui ont pénétré le corps social sénégalais. En jetant un œil sur les signataires, on voit toute la panoplie de gens qui ont sabordé l’héritage et les combats de la gauche. Ils portent une responsabilité dans l’émergence de M. Sonko comme force motrice de l’opposition. Le populisme prospère sur les renoncements des démocrates, la mauvaise gestion et l’aridité de la pensée libératrice dans la société. Quelle pensée doctrinale ces gens ont-ils proposé depuis vingt-ans ? Quel horizon émancipateur suggèrent-ils face aux parades quotidiennes du mouvement conservateur et des hordes de M. Sonko favorables à une restriction des libertés et à la mort de la liberté ? La gauche ne pense plus. Elle est soit anesthésiée par le confort du pouvoir soit par la tentation de la revanche aux côtés de M. Sonko. Regardez l’état de mouvements historiques comme le PS, le PIT, RTA/S. Le Parti socialiste a été un formidable outil de production de la pensée avec son école de formation, ses clubs, ses groupes de réflexion et ses débats internes riches. Qu’est-il devenu ? Un mouvement de lutte pour de petits privilèges arrimé à l’APR ? La LD depuis son congrès de 2008 durant lequel elle a abandonné ses référentiels marxistes pour devenir un ersatz de parti démocrate américain, sombre et va inexorablement disparaître.



Et de l’autre côté, c’est encore pire. M. Sonko a trouvé en des hommes politiques qui le dépassent et le surpassent un formidable marchepied pour les écraser et les utiliser dans son ascension. Ces derniers, dans leur face-à-face avec Macky Sall, sont prêts à soutenir ce qu’ils savent être le pire pour notre pays. Nous observons un renoncement des élites qui laisse croire que ceux qui s’agitent sont les meilleurs d’entre nous. Ceci appelle à un sursaut pour réinvestir le mot patriote que partout les populistes subtilisent aux démocrates. Il nous faut inventer des alternatives et un imaginaire nouveau issus des entrailles du génie du peuple sénégalais.



Regardez le RND et Yoonu Askan Wi qui ont fondu dans Pastef et soutiennent ouvertement un leader au projet dangereux. Ils ont liquidé la gauche. En disparaissant dans cette nouvelle organisation, ils ont accepté de perdre la lutte finale et sabordent un héritage vieux de plus d’un siècle. Ils insufflent à leurs jeunes l’esprit de la défaite et font preuve d’opportunisme pour accompagner un mouvement ascendant qu’ils pensent capables de les mener au pouvoir. L’histoire jugera ces gens et son verdict pour eux sera implacable.



Au lieu de ranimer la figure de peuple, de penser le politique dans une dimension agonistique comme le suggère la politiste Chantal Mouffe et d’arrimer les préoccupations économiques et sociales aux défis sociétaux, ils en sont réduits à des logiques infantilisantes qui nourrissent nos adversaires et renforcent leur centralité.



Les formations politiques ont la responsabilité d’être des creusets de savoir, de culture et d’espérance pour ceux qui aspirent à servir leur pays à travers l’action politique. Ils doivent aussi propulser de nouvelles représentations qui produisent un horizon d’où découle la promesse républicaine de transformer la vie des citoyens.



“M. Sonko s’est érigé comme le réceptacle des colères et des haines vis-à-vis de Macky Sall. Il est aussi le visage d’une révolution conservatrice qu’incarnent des mouvements islamo-conservateurs, des opposants irréductibles à la laïcité qui s’arriment à des syndicats, des fonctionnaires précaires, des conspirationnistes et des nouveaux activistes issus pour certains du mouvement hip hop dont le propre est de ne s’ériger aucune limite”





Sonko semble avoir des chances raisonnables de devenir Président. Qu’est-ce qui explique l’adhésion du public à son discours ?