[Maraboutage (3/3)] Imam Kanté : “La sorcellerie existe et peut avoir un effet négatif sur la personne visée”

Le maraboutage, la sorcellerie sont des pratiques sociales, culturelles et traditionnelles omniprésentes dans toutes les couches sociales et ethniques du Sénégal. Bien que ces pratiques soient ancrées dans la société sénégalaise depuis des lustres, ils restent tout de même un acte condamné par la religion d'après Iman Ahmadou Makhtar Kanté. Au cours de l’entretien, l’homme religieux affirme que le mysticisme, le maraboutage, la sorcellerie sont contraires à l’Islam.





Est-ce qu’on peut nuire à son prochain grâce au maraboutage ?





Le fait même de nuire à son prochain est interdit dans toutes les sociétés humaines quel que soit le moyen par lequel on le fait. Donc, si on le fait parce qu'on appelle maraboutage, c’est la même condamnation qui s'applique.





La raison est simple, l’homme a le droit de préserver sa dignité, son honneur, sa famille, sa santé. Alors nuire à son prochain quel que soit l’impact de cette nuisance sur sa vie est condamné dans toutes les sociétés humaines. Les enseignements de l'islam l’interdisent formellement et de façon très explicite.





Qu’est-ce que la sorcellerie sous l’angle de l’Islam ?





Toute pratique qui consiste à faire appel aux ‘’Djinns’’ acolytes de Satan. Quand on parle de sort, on fait allusion à des pratiques divinatoires. La sorcellerie est ce qu'on appelle « un hall of, l’Ibar » et c’est l’une des pratiques condamnées par l'Islam. Elle est l'œuvre des châtaignes qui ne sont pas soumises à Dieu. Ils sont des auxiliaires de Satan. Et c’est ce dernier qui les procure ce pouvoir nuisant. Ainsi, ils pourront faire appel à tous les ‘’Djinns’’ pour porter atteinte à une personne grâce au pouvoir de Satan. Et, cet acte est sévèrement condamné les enseignements de l'islam.





Est-ce qu’un bon musulman qui prie et jeûne peut consulter un marabout ?





Oui ! Cela dépend du marabout consulté. Il y a plusieurs types de marabouts. Il y a le marabout religieux qui se base sur le Coran et le sorcier qui travaille avec les fétiches(...)





En effet, certains marabouts (religieux) fondent leurs techniques sur une lecture ésotérique du Coran. Ils mettent l'accent sur un système de numérologie assez similaire à celui de la kabbale, sur la lecture de certains versets, les bénédictions (faatia), et l'évocation de génies (djinns) ; tandis que d’autres sont des sorciers, charlatans des « fils de Satan ».





Le musulman pieux n’a pas besoin de recourir à cette pratique. Il ne doit pas contredire sa foi et sa pratique en faisant des choses interdites, justement par l’islam. Donc, on voit mal une personne dire, je suis musulman, je respecte les obligations c’est-à-dire jeûner, faire la prière mais par contre je ne vais pas m'abstenir des interdits qui peuvent nuire à mon prochain. Que ça soit par le maraboutage ou par d'autres moyens, c'est une contradiction dans la foi et dans la pratique. Le musulman doit, par conséquent se poser la question, pourquoi j'accepte les obligations de la prière, du jeûne et que parallèlement, je puisse porter préjudice à mon prochain de la même religion, l'Islam qui ordonne la prière, les jeûnes et qui interdit les pratiques que l’on appelle sorcelleries, maraboutage.





En tant qu'Imam pensez-vous que le maraboutage peut avoir un effet réel d’après les enseignements du Coran ?





Effectivement, oui il peut avoir un effet réel. On peut jeter un sort à quelqu'un et par hasard il perd la vie, sa santé mentale, physique et même son travail. C’est en effet l'œuvre des châtaignes qui ne sont pas musulmanes et ne sont pas soumises à Dieu. On les nomme des auxiliaires, des acolytes de Satan donc, ainsi ils peuvent aider effectivement une personne humaine à intervenir sur le plan de la sorcellerie. Le Coran le dit dans une sourate en parlant de la pratique de la sorcellerie.





« Que les sorciers pouvaient séparer un couple. Ils peuvent faire des choses et au final le mari et la femme ne peuvent plus vivre ensemble. » C’est un effet réel de la sorcellerie qui a été mentionnée dans le Coran. Mais sur le principe, c’est interdit. La sorcellerie fait partie des péchés majeurs que l’on appelle le « cirque l’associationnisme ». Le sorcier peut dire vrai, il travaille avec Satan alors c'est Haram c'est interdit. Néanmoins, quelqu'un qui fait ces pratiques peut réussir son coup. Tout dépend des circonstances, de la personne qui en est victime, comment elle vit, est-ce qu'elle se protège par des invocations du Coran, de la Sunna.