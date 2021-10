Interview du Directeur Général de Huawei Sénégal, M. Nathan LI, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de Huawei ICT Competition

Huawei accompagne le Sénégal dans sa promotion et sa culture de talents dans le secteur des TIC, qui sont des ressources précieuses pour la transformation digitale et le développement numérique du pays.





Huawei organise cette année la troisième édition de Huawei ICT competition au Sénégal, pourquoi continuer à investir dans cette initiative? Quels sont vos plans futurs en ce sens ?





La Huawei ICT Competition est une plateforme révélatrice de talents dans le secteur desTIC. Depuis 2015, Huawei organise annuellement la Huawei ICT Competition,et l’édition de l’année 2020 a attiré plus de 150,000 étudiants venant de 2000 écoles de plus de 80 paysà travers le monde. Au Sénégal, Huawei organise cette année la troisième édition de la Huawei ICT Competition,la première ayant eu lieu en 2018-2019. Jusqu’à présent, près de 3000 étudiants venant de plus de 20 universités et écoles telles que l’UCAD, ESMT, l’UVS, EPT, ESP, UGB, UASZ etc. se sont inscrits entre 2018 et 2021. A l’heure actuelle,223 étudiants ont été certifiés par Huawei dans le pays.





La jeunesse est l’avenir du continent et nous sommes dans une ère du numérique et de la digitalisation ; les jeunes spécialisés dans le domaine des TIC sont ainsi des ressources précieuses pour la transformation digitale d’un pays. Avec nos partenaires, Huawei souhaite accompagner le Sénégal dans sa promotion des talents en TIC à travers les programmes tels que Huawei ICT Competition, Huawei ICT Academy, Seeds For the Future, afin de créer un écosystème sain et ouvert. Dans le futur, nous allons continuer ces programmes pour les faire devenir des programmes phares de notre Groupe.





Pour cette nouvelle édition de la Huawei ICT Competition au Sénégal, quelles sont les nouveautés?





Pour cette nouvelle édition, en plus du soutien des deux ministères parrains que sont le MESRI et le MENT, la 3ème édition de la Huawei ICT Competition Sénégal a été rendue possible grâce à d’autres partenariats privilégiés comme l’ADIE, la SONATEL, l’EXPRESSO et FREE, qui vont chacun offrir 5 stages aux lauréats les plus méritants du concours, en plus des stages offerts par Huawei dans le cadre du programme d'échanges Seeds for the Future. Ces engagements entrent non seulement dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), mais aussi dans la vision de la stratégie « Sénégal numérique 2025 » (SN2025).





En parlant de la digitalisation, quel est votre lecture du paysage numérique et digital au Sénégal ?





Le Sénégal est une véritable locomotive pour le développement des TIC en Afrique de l’Ouest et sur le continent. La pandémie que nous traversons a souligné l’importance du numérique dans nos vies.

Le Sénégal a lancé une stratégie « Sénégal numérique 2025 » (SN2025) en 2016 dans le cadre de la mise œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE) pour servir de catalyseur à la modernisation de l’économie et à l’amélioration de la compétitivité. Le numérique est, en effet, un des secteurs moteur de l’économie et contribue à la croissance du PIB de l’ensemble des autres secteurs économiques. En 2020, l’économie numérique a représenté environ 8% du PIB du Sénégal, et nous sommes convaincus que dans le futur, ce pourcentage va encore augmenter.

Comment se situe Huawei dans le processus du développement numérique du Sénégal ?





Huawei est au Sénégal depuis 2005.Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ADIE, qui est chargée de doter le pays d’un accès à internet haut débit et autonome. Ensemble, nous avons œuvré pour la construction de près de 4500 km de fibre optique couvrant tout le pays. Huawei est également en charge de la réalisation du projet phare de l’État, Smart Sénégal qui vise à déployer des infrastructures TIC et de mettre en place des plateformes technologiques afin de contribuer de manière significative, à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la transformation digitale du pays.À travers ce projet, le Sénégal a mis à jour le système de réseau, déployé des salles de classe multimédia dédiés à plusieurs grandes universités sénégalaises, ce qui contribuera à améliorer leur niveau de modernisation. Il y a également le Projet des Espaces Sénégal Service qui ont pour objectif d’améliorer l’accès aux services publics et d’impulser le développement territorial par l’utilisation du numérique. Ils hébergent également des Pôles Emploi pour faciliter l’emplois des jeunes et des femmes.





Huawei est également en coopération avec les opérateurs de télécommunications du Sénégal qui construisent des réseaux de communication de premier plan au profit du grand public.

Dans la transformation numérique, nous comprenons que la cybersécurité et la sécurité des données sont essentielles, et nous intégrons les exigences de cybersécurité dans les processus métier de bout en bout pour assurer la cohérence et la répétabilité. Huawei considère la cybersécurité et la protection de la vie privée comme la plus haute priorité, et la responsabilité d'assurer la sécurité du réseau et des services est toujours au-dessus des intérêts commerciaux de Huawei.





Pour résumer, que souhaitez-vous dire à nos lecteurs ?





Pour conclure, les talents sont au cœur de la compétitivité de l’économie numérique. Nous espérons accompagner le Sénégal à cultiver des talents dans l'industrie des technologies de l'information et de la communication, c’est pourquoi nous avons beaucoup investi dans les activités de promotion de talents, ces activités aideront à améliorer efficacement la compétitivité de l'emploi des jeunes. En plus de ça, Huawei met beaucoup d’efforts dans la formation des ingénieurs locaux de haut niveau.Au Sénégal, 60% de nos employées sont des ressources locales, avec la pratique, beaucoup d’entre eux sont devenus des ingénieurs de haut niveau. Cette année, nous avons également mis en place un comité technique TIC qui représente le plus haut niveau de la technologie de Huawei Sénégal, 70% des membres sont des ingénieurs locaux.