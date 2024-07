«Jusqu’à l’âge de 4 ans, je ne pouvais pas…» : le Jaraaf Youssou Ndoye fait d’étonnantes confessions sur son passé

Le Jaraaf Youssou Ndoye ouvre le livre de sa vie dans un entretien accordé à L’Observateur du jour. Son enfance, le miracle qu’il a vécu à 4 ans, ses folies, ses différents métiers, le secret de son code vestimentaire… Confessions inédites





Piètre footballeur





«Étant jeune, je n'avais pas le temps de faire du sport. En revanche, j'aimais jouer au football. Dans l'équipe du quartier, je ne jouais pas beaucoup, mais j'étais un piètre footballeur. L’entraîneur ne me faisait jouer qu'après avoir mené au score et être sûr de pouvoir remporter le match. Mon poste de prédilection était le numéro 9. Je n'étais pas talentueux, mais courageux. J'aimais bien amortir le ballon de la poitrine pour ensuite réceptionner du pied dans la surface. Malheu-reusement, on ne me laissait pas le temps de me faire plaisir. J'étais un gringalet, on me fauchait dans la surface et l'équipe bénéficiait d'un penalty. Je marquais des buts très rarement, mais j'ai provoqué beaucoup penalties. J'ai par la suite abandonné.»





La prédiction faite à ses parents





«Jusqu’à l’âge de 4 ans, je ne pouvais pas marcher. Désespères, les parents m’avaient amené chez un marabout du nom de Vieux Fall. Il leur avait prédit que ‘’je serai quelqu’un à Ouakam’’. Après lui, Mame Nianga, ma mère est allée voir une dame du nom de Mame Fatoumata. Qui lui a dit la même chose : ‘’Ton fils dirigera Ouakam un jour’’. Une troisième personne a fait la même prédiction. »





Le miracle qui a eu lieu lors du ‘’ndeup’’ de Diokhoul





«Par la suite, lors des ‘’ndeup’’ à Diokhoul, Rufisque, quand ils ont fini d’immoler le bœuf et de danser, je me suis mis subitement debout. C’était une grosse surprise. Ma mère m’a assisté. Elle m’a aidé. Elle s’est donnée corps et âme pour moi. Elle a toujours été là les moments les plus difficiles. Elle a sué pour me voir marcher. Une fois, elle m’a dit que si ‘’elle connaît toutes les gares ferroviaires, c’est bien grâce à moi’’. C’était du fait des nombreux voyages qu’elles effectuaient à la rencontre des guérisseurs.»





Comment il a été expulsé de l’école





«Même si j'étais excellent en mathématiques, j’étais à l'école 2, mais j'étais tellement terrible qu'on m'avait expulsé. Je ne faisais que des dégâts. Il m'arrivait d'aller voler du manioc, le cuir, mettre du lait dedans et le vendre dans l'école. Finalement, on m'a» amené à l'école Terme Sud.»





Son plus grand regret





«D’ailleurs, le fait de ne pas avoir poursuivi les études est mon plus grand regret. Quoique, cela ne m'a pas empêché d'avoir une vie pro-fessionnelle. J'ai travaillé à la Sones et à la Sde. C'est Abdoulaye Makhtar Diop (Grand Serigne de Dakar et ancien Directeur général de la Sones, NDLR) qui m'a embauché dans cette boite. Auparavant, j'avais refusé quatre postes qu'il m'avait proposés. Je le soutenais sur le plan politique.





Je faisais partie des dirigeants des jeunes de Ouakam. Je ne pouvais pas me permettre d'accepter ces postes alors que les jeunes que je dirige n'ont pas de travail. A la SDE, j'ai été surveillant de réservoir, chef de quart, puis releveur. J'ai commencé à travailler à la Sones en 1994.





A la Sones, je me suis érigé en défenseur de l'intérêt des travailleurs. Mais, je n'étais pas le délégué du personnel. C'est en 2011, deux années après mon intronisation, que la Direction de l'entreprise m'a proposé un départ négocié. Mes obligations de Jaragf sont infinies et je n'avais plus le temps de me rendre au travail.»





«J'ai fait beaucoup de folies»





«Les soirées de "Star bande" auxquelles on participait sans bourse délier. La "Star Band" était mon : orchestre préféré jusque dans les années 1980. Quand j'ai découvert le chanteur Youssou Ndour, je me délectais de ses chansons. Mais avant, mon père qui était rentré de Monrovia (Libéria), après 10 ans d'émigration, m'a fait découvrir Thione Seck. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup Wally Seck. Je suis un fan de Pape Diouf, Titi et Viviane. J'écoute souvent leurs chansons.»





Le chouchou des dames ?





«Il y en a même qui me déclaraient leur flamme au détour d'une discussion. Je ne les jamais dénombrées parce que je ne fermais pas mes portes. Les femmes m'appréciaient.





D'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour la femme.»





Comment il a été désigné pour diriger la communauté Lebou





«Je n'étais pas présent pendant la prise de décision. J'ai participé au début de la réunion. Après, je me suis retiré pour laisser l'assistance faire son choix. La personne choisie doit faire consensus. J'avais proposé que le titre soit donné à un autre. Cela ne m'a pas surpris parce que 18 ans avant, des sages de Ouakam m'avaient soufflé que je serai un jour Jaraaf. C'est en 1932 que le titre a été créé. Le Jaraaf est choisi dans la lignée de Alou Ndoye, mon grand-père.»





Son tailleur





«C'est un Guinéen du nom de Ousmane Bâ qui se trouve à la Médina. Je l'ai choisi parce qu'il connait nos coutumes. Cela fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Je lui donne un tissu de 12 mètres pour un grand boubou (trois pièces). Le prix, c'est entre 100 et 150 mille. Je ne ressens pas de bouffées de chaleur avec autant d’habits. D’ailleurs, c’est comme si je ne portais qu’un seul vêtement.»





