Le business plan de l’aviculture en Wolof : le défi de cet ingénieur agronome

Lunettes bien vissées et d’un ton rassurant, Moustapha MBOUP fait partie de cette génération d’ingénieurs agronomes qui mise sur le développement de solutions locales aux problématiques du Sénégal ; et en fait le fer de lance de sa démarche.





1. Pouvez-vous vous présenter





Je m’appelle Moustapha MBOUP ingénieur des travaux de l’élevage diplômé de l’UCAD. J’ai eu à gérer pendant un an le cabinet de vétérinaire Marprov et à Pout avant de créer ma structure de consultance sur la création et gestion de fermes avicoles ou laitières. J’appuie et j’accompagne plusieurs fermes de la place.





2. D’où vous est venu l’idée ?





Actuellement je gère la ferme DIOKOUL située à Keur Momar Sarr. Je me rends compte que la plupart du personnel dans les fermes ou auto-entrepreneurs n’a pas assez de bagages techniques pour éviter les pièges du métier et optimiser leurs rendements. Quand vous comptez 10 à 15 salariés dans votre ferme, le coût pour les former est relativement onéreux au regard des tarifs de formations appliquées.





3. Et justement, quelle est la valeur ajoutée de votre proposition sur le marché de l’aviculture au Sénégal ?





Notre valeur ajoutée englobe plusieurs considérations. Déjà en termes de coût et de manière très pragmatique notre solution s’avère beaucoup plus adaptée à la situation conjoncturelle et structurelle du marché de l’aviculture au Sénégal. La formation recouvre toute la manne de connaissances autour de l’aviculture : bâtiment avicole, mise en place, profilage sanitaire, poule pondeuse, poulet de chair etc. et est au prix forfaitaire de 3 500 FCFA. Et c’est fait en langues nationales et en podcasts (audio), le rendant ainsi très accessible aux jeunes, femmes et toute personne qui est plus à l’aise avec les langues nationales.

Les acteurs du milieu (meuniers, structures d’accompagnement etc.) peuvent offrir cette formation aux aviculteurs. Ceci permettra à ces derniers de mieux maîtriser leur business et d’être plus rentables. En retour les aviculteurs seront fidélisés et pourront acheter plus d’intrants. Cette perspective contribue au renforcement d’une économie circulaire et solidaire au service d’un développement durable.





4. Votre mot de la fin





Je tiens à remercier la startup KATi360, qui nous a permis grâce à son application mobile de pouvoir matérialiser cet objectif que nous avons depuis longtemps.

Vous pouvez aller sur l’application KATi360 pour vous procurer la formation ou pour l’offrir à vos employés, parents (qui ambitionnent de se lancer dans l’aviculture).