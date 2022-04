Le débrief de l’actu-Pr Abdoulaye Sakho : “Sur le plan psychologique, les lions n’ont plus peur de personne”

Le Professeur Abdoulaye Sakho est Agrégé des facultés de droit et Directeur du Master Droit et Economie du Sport de l’Institut EDGE. C’est surtout un grand passionné de sport et de football, en particulier. Seneweb a évoqué avec lui la qualification épique des lions à la phase finale de la coupe du monde.





Le Sénégal s’est qualifié pour sa troisième participation à la coupe du monde, mardi dernier, au terme d’une folle séance de tirs au but. Pensiez-vous que ce serait aussi difficile ?





Je crois que difficile n’est pas le mot approprié. Mon avis est que c’était plutôt stressant pour le public et les fans sénégalais. Mais très sincèrement, au-delà de l’aléa propre à toute rencontre sportive, ce n’était pas très difficile. D’ailleurs, j’avoue avoir été moins stressé que lors de la finale. En effet et pour parler comme les économistes, les indicateurs de performance d’une équipe de football étaient beaucoup plus verts du côté du Sénégal que de l’Egypte. Sans compter l’avantage psychologique d’avoir remporté le dernier match décisif même si c’était à l’ultime moment avec des tirs au but





Les joueurs sénégalais ont longtemps eu la réputation d’avoir des lacunes sur le plan de la force mentale. Pourtant, les lions viennent de remporter deux séances de tirs au but successives, un exercice qui ne nous réussissait pas. Comment expliquez-vous cette métamorphose ?





Pour moi, ce n’est rien d’autre que l’installation de la culture de la gagne depuis quelques années au sein de cette équipe nationale. A y regarder de près, on se rend compte que le Sénégal perdait très peu de matchs et surtout arrivait à être présent dans toutes les compétitions concernant le football. Cela rassure et fait reculer la pression et la peur de perdre. Donc, du point de vue psychologique, cette équipe n’a plus peur de personne. Vous avez dû vous en rendre compte, c’est plutôt elle qui fait de plus en plus peur. Rappelez-vous, elle a fait match nul avec le Brésil puis, sur la route de la coupe du monde, elle a fait trembler la Croatie, futur finaliste de cette même coupe du monde et durant la coupe du monde elle a battu la Pologne de Lewandowski qui était 7eme au classement FIFA. Par la suite, nous nous sommes installés sur le toit de l’Afrique depuis près de 4 ans. Je crois qu’avec de telles caractéristiques, vous gagnez en assurance.





“Nos joueurs sont parmi les tops players de niveau mondial”





D’autant plus que du point de vue effectif, nos joueurs sont parmi les tops players de niveau mondial. Ainsi, le mental en bandoulière, un collectif avec des talents mais surtout très soudé parce qu’une ossature en place depuis les JO de Londres 2012 et un apport inestimable de joueurs de caractère formés en France, tout ceci a produit ce cocktail qui fait de l’équipe nationale du Sénégal un groupe dans lequel les joueurs ne jouent pas seulement ensemble mais aussi et surtout un groupe dans lequel, les joueurs se font confiance mutuellement. Il devient donc facile d’atteindre le haut niveau, dans la haute performance dont les caractéristiques sont : constance et régularité dans la performance.





Les Égyptiens, après le match, ont déposé une plainte après ce qu’ils qualifient de “racisme et de comportement hostile” du public sénégalais. Ces récriminations sont-elles légitimes ?





J’avoue que je ne connais pas la teneur de leur plainte, de quoi ils se plaignent mais si c’est ce que vous venez de me dire, je crois qu’il n’y a aucune chance pour que ce genre de plainte prospère suite à un match de foot. Je suis d’ailleurs étonné que l’on évoque le racisme concernant les sportifs sénégalais. En tout état de cause et dans tous les pays, les autorités ont des difficultés avec les supporters car, avec eux, la passion l’emporte souvent sur la raison. Toutefois, les autorités sénégalaises du foot et la fédé en particulier ne se laisseront pas intimider. Ceci dit, il faut aussi que nous arrêtions de relayer des choses qui me paraissent farfelues pour nous faire peur. Je crois qu’il ne faut accorder aucun crédit à cette plainte.





“J’ai suivi l’indignation sélective de certains grâce à la presse et je ne peux pas la partager”





En tant que passionné de football et amoureux du fair-play, avez-vous été gêné par l’utilisation des lasers par les supporters sénégalais ?





Le fair-play, c’est comme la liberté, c’est comme la justice : une et indivisible. Ce ne doit pas et, ça ne peut pas être à géométrie variable. J’ai suivi l’indignation sélective de certains grâce à la presse et je ne peux pas la partager. J’espère que ces faits vont inciter les autorités sportives mondiales à prendre des mesures radicales pour que les rencontres sportives se déroulent dans l’équité la plus totale. S’indigner au point de demander à rejouer un match et ne rien dire lorsqu’un joueur est victime de racisme dans certains championnats. L’utilisation du sport comme arme de lutte contre les actes antisportifs ne peut être sélective.





On a vu que ces barrages en zone Afrique ont donné lieu à des polémiques et des incidents graves, notamment lors de Nigeria-Ghana à Abuja. Quelles leçons en tirez-vous ?





C’est dommage, c’est désolant et c’est triste. Mais parlons d’abord des causes avant les leçons. Je trouve sur le premier point que ce sont les enjeux qui justifient tout ce qui entoure ces matchs. Il s’agit de la coupe du monde quand même. Les équipes nationales participent du rayonnement des nations et sont dans le circuit des relations économiques et diplomatiques internationales. Donc c’est plus qu’un jeu comme aurait dit le regretté Pape Diouf. Par ailleurs, il se développe de plus en plus une sorte de nationalisme débordant dans cette période de difficultés économiques et souvent, la jeunesse cherche un exutoire pour exprimer ses frustrations. En conséquence, un match perdu est souvent l’occasion de débordements qui n’ont rien à voir avec le match lui-même…





“Des défaites ou des déceptions ne devraient pas conduire à ces débordements. C’est méconnaître ce qu’est le sport que de croire qu’on doit toujours et obligatoirement gagner”





Sur le deuxième point maintenant, je ne sais pas s’il y a une solution à ce phénomène que beaucoup de sénégalais ont redouté ces derniers temps. La principale leçon que j’en tire est qu’il faut demander aux autorités du sport de préparer les supporters à toutes les éventualités et à continuer à éduquer les jeunes sur ce qu’est le sport. J’espère que les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se profilent, permettront de donner une autre dimension au sport chez nous et surtout de montrer que les rencontres sportives sont aussi des moments de fête pour un pays. Donc des défaites ou des déceptions ne devraient pas conduire à ces débordements. C’est méconnaître ce qu’est le sport que de croire qu’on doit toujours et obligatoirement gagner.





Pour en revenir au Sénégal, pensez-vous que l'équipe outillée pour une longue épopée au Qatar ?





(NDLR : l’entretien a été réalisé avant le tirage au sort de la coupe du monde)Bien sûr. Je crois que le coach a dit que le Sénégal a de l’ambition pour cette coupe du monde. On a tout ce qu’il faut pour tenir la dragée haute à tout adversaire que nous rencontrerons. Il y a quelques mois de préparation qui devront permettre de peaufiner des stratégies et de renforcer la cohésion du groupe en vue d’objectifs que le groupe lui-même se fixera. Les matchs de coupe du monde ne sont pas les matchs couperets qui se déroulent sur le continent. J’ai vraiment confiance en notre équipe qui est d’une constance et d’une régularité énorme sous l’ère Aliou Cissé.





Est-ce que ce genre de victoires (Can, qualification au mondial) ont une influence sur la consommation, et plus généralement la croissance ?