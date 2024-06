Les révélations inédites de Collé Sow Ardo sur son oncle Valdiodio Ndiaye : « le jour de son arrestation… »

L’avocat et homme politique sénégalais plusieurs fois ministre et maire de son Kaolack natal, Valdiodio Ndiaye, s’est distingué aux yeux des Sénégalais pour avoir affronté le Général de Gaulle en 1958. Malheureusement, son destin bascule en 1962. Il est accusé de « complot contre l’Etat aux côtés de Mamadou Dia » et passe 12 ans en prison. Un épisode dramatique pour l’histoire du Sénégal et particulièrement pour sa famille à l’image de sa nièce par alliance, Collé Sow Ardo. Dans cet entretien « Sitöé », la styliste est revenue sur cet épisode de la vie de l’homme politique qui était également son mentor.