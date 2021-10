Maguette Se?ne, Directeur du COUD : «Les actes de violence au sein de l’espace universitaire ont beaucoup contribue? a? e?corner l’image de l’e?tudiant »

Les actes de violence au sein de l’espace universitaire ont beaucoup contribue? a? e?corner l’image de l’e?tudiant. C’est la conviction du directeur ge?ne?ral du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). Maguette Se?ne qui, dans cet entretien, e?voque les nouvelles mesures prises pour se?curiser davantage le campus universitaire. Il met en exergue le visage balafre? de l’e?tudiant se?ne?galais.





Monsieur le directeur, comment le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a ve?cu la crise sanitaire de la covid-19 ?





C’est vrai que la pande?mie n’a e?pargne? aucun secteur. Le centre des œuvres universitaires de Dakar (coud) a aussi ve?cu cette crise sanitaire. Il a non seulement subi les effets, mais aussi la manifestation de la pande?mie. Le Coud a e?te? affecte? plusieurs fois par la crise durant la premie?re, la deuxie?me et la troisie?me vague. J’ai e?te? te?moin de la deuxie?me et de la troisie?me vague. Nous avons eu des cas de Covid que nous avons ge?re?s gra?ce a? la mise en place d’un dispositif tre?s efficace.





Celui-ci est base? sur la sensibilisation, la communication et la prise en charge sanitaire. Nous avons cre?e? au niveau du Coud une sorte de Cte local (Centre de Traitement des Epide?mies) avec un me?decin de?die? pour la prise en charge sanitaire des cas sur place. Nous avons installe? aussi tout un dispositif sanitaire de pre?vention au niveau des pavillons du cam- pus universitaire et cela nous a permis de prendre en charge, de manie?re efficiente, une vingtaine de cas lors de la deuxie?me vague et une cinquantaine de cas lors de la troisie?me vague.





Cette strate?gie nous a aide?s a? traiter tous les cas de contamination que nous avons connus et Dieu merci, le Coud n’a enregistre? aucun de?ce?s. Maintenant, concernant les conse?quences, on peut souligner que l’anne?e universitaire a e?te? perturbe?e. Elle a e?te? marque?e surtout par la fermeture du campus universitaire en août et septembre et le chamboulement du calendrier universitaire 2020-2021.





Aujourd’hui, avec l’ouverture du campus, quelles sont les dispositions qui sont prises pour garantir une anne?e universitaire se?curise?e ?





il y a un ensemble de dispositifs que nous avons pre?vus par rapport a? la crise sanitaire. Nous pouvons citer, entre autres, la nume?risation de tout le processus de codification car, auparavant, tout e?tait fait de manie?re manuelle. Nous avons pris la de?cision de faire la codification a? travers une plateforme e?lectronique. Une autre innovation, c’est le fait de mettre le focus sur l’excellence en ce qui concerne les quotas de re?partition des chambres. Nous avons de?cide?, ensemble, avec les amicales d’e?tudiants, de faire en sorte que 70% des chambres soient re?serve?s sur la base du crite?re pe?dagogique de l’excellence et que les 30 % soient attribue?s sur la base du crite?re social.





Combine?e a? la plateforme e?lectronique mise en place pour la codification, tout cela va nous permettre d’avoir plus de transparence dans tout le processus. Cette mesure nous permettra aussi de re?duire de manie?re pertinente le fait que les chambres du Coud soient attribue?es a? des non e?tudiants. Nous en avons discute? avec les e?tudiants et nous sommes tombe?s d’accord. Nous avons mis en place aussi un syste?me de contrôle de l’acce?s au campus universitaire de manie?re ge?ne?rale. Nous allons mettre, cette anne?e, en place un me?canisme de contrôle des acce?s dans le campus pe?dagogique comme dans le campus social. Les cartes d’e?tudiant seront active?es de manie?re nume?rique en pre?sence de l’e?tudiant lui-me?me.





Cette mesure nous permettra, durant toute l’anne?e, de contro?ler les mouvements de l’e?tudiant et de valider son se?jour annuel en toute circonstance. Elle permettra aussi de s’assurer re?ellement que le de?tenteur de la carte est bel et bien un e?tudiant de l’universite?. Sur cette base, nous pourrons nous rassurer que cet e?tudiant est bien sur la plateforme et est libre de tout mouvement dans le campus universitaire. C’est tout le monde qui sera enrôle? et aura la possibilite? d’entrer ou de sortir au campus. L’espace universitaire e?tant un domaine de liberte?, des badges seront aussi mis a? la disposition des visiteurs. Cela nous permettra de re?glementer les heures d’entre?e et de sortie de ces derniers. Nous avons fait en sorte que la carte du visiteur ne puisse pas être utilise?e pour re?sider dans le campus.





Des cartes professionnelles nume?rise?es seront e?galement mis a? la disposition des travailleurs du Coud pour maîtriser aussi leurs mouvements. Toutes ces mesures nous permettront d’avoir une meilleure visibilite? sur ceux qui fre?quentent l’espace universitaire. Nous avons aussi forme? nos agents de se?curite? pour les aider a? mieux remplir leur mission et a? pouvoir faire face a? toutes sortes de menaces, mais aussi a? être plus professionnels dans l’approche et la communication avec les e?tudiants. Nous pensons que ces mesures nous permettront d’ame?liorer conside?rablement la se?curite? dans le campus. Nous avons dit aux e?tudiants que c’est eux qui doivent donner a? l’universite? sa renomme?e et de faire en sorte que l’e?tudiant retrouve son statut d’antan.





L’e?tudiant e?tait une fierte? dans la communaute?. La carte d’e?tudiant suffisait pour pouvoir acce?der a? beaucoup de choses dans la vie sociale. Nous pensons que ce qui se passe depuis un certain temps dans l’espace universitaire a beaucoup alte?re? le statut d’e?tudiant. Aujourd’hui, quand on parle d’e?tudiant, on pense a? la violence, a? la casse et en tant qu’acteur, nous avons la charge de redorer le blason de l’universite? et le statut de l’e?tudiant. L’e?tudiant n’est pas n’importe qui. C’est quelqu’un qui a franchi beaucoup d’e?tapes avant d’en arriver a? ce statut.





C’est un cadre supe?rieur en formation et l’avenir du pays repose sur lui. Ces gens-la?, on doit leur donner le rang qu’ils me?ritent, mais en retour, ils doivent avoir le comportement qui sied. J’aime souvent e?voquer avec nos e?tudiants le mythe qui entoure l’e?cole nationale d’administration (Ena), le Cesag aussi. Et pour appuyer cet argument, je pense qu’il faut tenir en compte tout un environnement physique et le comportement que les pensionnaires de ces e?tablissements incarnent. Et pourtant, on n’oublie que tous ces gens ont e?te? d’abord des e?tudiants des universite?s. Ce sont les produits de nos universite?s qui sont dans ces institutions. Donc nous devons travailler pour sauvegarder ce mythe de l’e?tudiant. C’est notre combat, mais aussi celui de tous les e?tudiants du Se?ne?gal.





Est-ce que des mesures ont e?te? prises pour soutenir cette volonte? ?





Dans tout ce que je viens de dire, je pense que les e?tudiants ont leur partition a? jouer. Nous, notre proble?me, c’est de faire en sorte que le cadre universitaire soit beaucoup plus attrayant et qu’il puisse attirer des visiteurs. L’ensemble des travaux entrepris s’inscrivent dans cette dynamique. Que ce soit en termes de pavage ou d’embellissement de l’espace. Des choses sont aussi faites dans les chambres concernant l’acce?s a? l’eau potable, la fourniture courante de l’e?lectricite?, la connectivite? a? internet. En somme, c’est de faire de l’espace universitaire un cadre agre?able pour vivre.





C’est le ro?le des dirigeants que nous sommes. Le reste, c’est de travailler dans l’accompagnement pour faire en sorte que tous les acteurs y mettent du leur. Nous sommes en train de travailler pour mai?triser l’environnement physique de l’universite?, aussi bien a? l’inte?rieur qu’a? l’exte?rieur. Nous avons des projets importants. Nous sommes en train de ne?gocier avec des partenaires pour la construction d’un restaurant digne de ce nom. C’est une infrastructure de 15 000 places et cela demande beaucoup d’attention.





Nous allons mettre a? contribution la coope?ration avec nos partenaires de l’e?tranger, car nous nous sommes rendus compte que l’of- fre en termes de restauration dans le campus universitaire pose encore proble?me et cela se traduit par les longues files devant les restaurants actuels. Nous sommes en train de travailler aussi pour que notre universite? obtienne la certification Iso. C’est tout un processus qui implique tous les segments de l’universite? et nous sommes en train d’y travailler. Nous travaillons aussi a? la nume?risation de l’acce?s aux restaurants.





Directeur, quelle analyse faites-vous du lancement d’une campagne de vaccination a? l’universite? ?





Je tiens a? pre?ciser que la vaccination ne peut être une obligation au niveau du campus universitaire puisqu’elle ne l’est pas aussi au Se?ne?gal. Si la loi n’a pas rendu obligatoire la vaccination au Se?ne?gal, un règlement inte?rieur ou une mesure quelconque ne peut la rendre aussi obligatoire dans l’espace universitaire connu d’ailleurs comme e?tant un espace de liberte?. C’est a? une conscience citoyenne que nous invitons les e?tudiants. La vaccination est un acte citoyen, un acte volontariste et nous pensons que les e?tudiants en tant qu’intellectuels doivent donner l’exemple. Personne n’est e?pargne? par cette maladie et ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on ne peut pas e?tre atteint par ce virus.





Aujourd’hui, si on sait que c’est le vaccin qui est le seul moyen pour faire face a? cette pande?mie, il faut donc se faire vacciner. Au campus, nous vivons dans un espace tre?s re?duit et dans des chambres exiguës et j’en profite pour inviter les e?tudiants a? se faire vacciner.





