[Trois questions à…] Maimouna Astou Yade sur le verdict du procès Sitor Ndour : “La justice sénégalaise joue avec nos ovaires ! »

L’acquittement de Sitor Ndour accusé de viol par sa femme de ménage suscite la controverse et la colère des les féministes. Maimouna Astou Yade, Présidente de l'association JGEN Women Global Entrepreneurship, et membre du Collectif des Féministes du Sénégal, exprime son indignation dans un entretien accordé à Seneweb.





Comment appréciez-vous l’acquittement de M. Sitor Ndour ?







Nous avons appris, ce matin à travers les médias, que Monsieur Sitor Ndour a été acquitté suite à l’affaire du viol sur mineur à laquelle il était impliqué, accusée par sa travailleuse de maison âgée de 16 ans.





C’est scandaleux que le juge évoque le « Bénéfice du doute » après un réquisitoire de 10 ans du parquet. Quel recul !







Même lorsque le viol était considéré comme un délit, l’acte sur mineure impliquait une situation aggravante avec une peine d’emprisonnement allant de 5 a 10 ans ferme. Ce n’est pas aujourd’hui au moment où on parle de crime pour qualifier le viol que la justice agite le « bénéfice du doute » pour un cas aussi grave. Encore que ce n’est pas parce que le sieur Ndour est acquitté qu’il n’a rien fait. Cette décision est une honte et une insulte à l’endroit de toutes les femmes de ce pays.







La justice est en train de saboter la loi qui criminalise le viol. Le Sénégal reste un pays où la culture du viol est ancrée et l’impunité des violeurs également.







Le système judiciaire profite aux hommes épris de leur masculinité toxique.







“Le patriarcat dirige le système politique, le système économique et le système judiciaire”







Lors du procès, le parquet avait requis une réclusion de 10 ans contre M. Ndour. Selon vous, qu'est-ce qui a pu motiver ce verdict final?

Je ne connais pas les motivations du juge, la partie civile a sûrement les éléments de réponse. Le réquisitoire de la Procureure ne peut pas être balayé d’un revers de main comme ça par le juge. C’est du pur délire selon moi. Les éléments de la partie civile sont du béton si on se réfère aux informations relayées par la mère de la victime et par ses avocats. Le parquet ne peut pas demander 10 ans sur un cas aussi grave, pour du vent. Nous attendons avec impatience l’appel de la partie civile. Je suis persuadée que le parquet dispose de toutes les preuves matérielles pour continuer à réclamer justice pour A.Thiaw.







La justice sénégalaise joue décidément avec nos ovaires !





Selon vous, ce genre de situation ne risque-t-il pas d'empêcher les autres victimes de dénoncer leur bourreau ? Quelles peuvent être les conséquences sur la victime?





Oh que si ! Nous n’avons jamais cessé de partager nos craintes par rapport à la dénonciation des cas de violences sexuelles, en tant que féministes et défenseures des droits des femmes et des filles.





En l’espèce, l’accusé ne cherchait pas une nounou, il cherchait plutôt une « toutou ».



Comment un homme de son « rang » peut embaucher une fille de 16 ans comme travailleuse de maison ?



Encore un homme qui se croit assez puissant, et du haut de son poste politique, pense qu’il a le droit de disposer du corps des femmes à son bon vouloir. C’est pathétique !







“Une dernière note pour Me El Hadj Diouf : nous espérons que lorsqu’il fera face à Adji Sarr lors de son procès avec Ousmane Sonko, il aura l’honnêteté intellectuelle, s’il en a d’ailleurs, de se rappeler de ce tout ce qu’il a osé dire à A. Thiaw”







Il est fatigant de voir que l’engagement pour les droits des femmes n’intéresse que les femmes qui y croient. Le patriarcat dirige le système politique, le système économique et le système judiciaire. Au Sénégal, la parole des femmes victimes de viol n’a aucune valeur devant les hommes politiques puissants et les hommes riches.





Un présumé coupable, qui tente de négocier au premier coup juste après son accusation, prouve à suffisance qu’il avait tout à se reprocher. Ce n’est certainement pas parce qu’on se soucie de son statut d’autorité ou de responsable, mais bien parce qu’on estime, à l'image de tous les autres habitués des faits, que l’argent pouvait acheter la dignité et l’honneur des femmes.