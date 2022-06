Maissa Mahécor Diouf : «L’Etat fera respecter les lois et règlement en vigueur dans ce pays»

Dans les colonnes de Vox Populi, Maissa Mahécor Diouf, responsable APR à Fatick et Directeur Général de la Safru SA, s’est prononcé sur le climat politique délétère qui prévaut au Sénégal, en ces temps, de pré-campagne électorale. Il se veut clair, en rappelant à l’opposition que quoiqu’il en soit, force restera à la loi.





Il y a une tension latente dans le paysage politique en ce moment. Qu’en dites-vous??





Il est temps que tout acteur politique se prévaut de deux vérités absolues. Le Sénégal est une République avec des valeurs et des principes. C’est un pays où l’Etat de droit est consacré avec une tradition démocratique. Ce double acquis de plus d’un demi-siècle a toujours été préservé même pendant les heures les plus difficiles de notre histoire démocratique (88-93).





Nous sommes tenus de respecter les règles qui régissent notre République et Etat de droit particulièrement celles encadrant les conditions dans lesquelles se déroulent une pré-campagne électorale.





Il est impossible, au moment où le Président de la République se conforme à cette règle en annulant sa visite à Kolda, que des acteurs de moindre importance puissent vouloir s’en soustraire.





Ce n’est ni acceptable ni responsable, c’est un défi à l’Etat et celui-ci saura se faire respecter conformément aux lois et règlements en vigueur.





Que pensez-vous des appels à l’insurrection entendus ça et là??





Les multiples appels à l’insurrection de l’opposition nous poussent à croire qu’elle a trois (03) objectifs?:





-Rendre le pays ingouvernable par l’usage de la terreur, du vandalisme et des formes classiques de violence urbaine?;





-Renverser le régime par des voies anti-démocratiques. Leurs perspectives, ce n’est pas la conquête démocratique du pouvoir mais la prise du pouvoir de la même façon que cela s’est produit dans certains pays de la sous-région?;





-Installer une situation insurrectionnelle pouvant ouvrir les portes à l’intrusion.