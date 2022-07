Maïssa Mara : “Je place Dieu et l’humanisme au centre de mes créations”

Le slameur Maïssa Mara poursuit son ascension dans l’univers de la poésie oratoire. Depuis son sacre de champion du slam du Sénégal, Maïssa Mara aborde toutes les thématiques dans ses créations. L’artiste rêve de véhiculer nos valeurs traditionnelles dans nos langues nationales. Il ambitionne d’écrire les lettres de noblesse du slam.

Qui est Maïssa Mara ?





Au plan artistique, Maïssa Mara se décrit comme un artiste de la parole. Je suis plus un protecteur de nos valeurs d’hier et d’aujourd’hui. Je ne me décrirai pas un dépositaire de valeurs sociales de notre société.





Mais je fais ma part sur ce qui est de rendre pérennes et utilisables nos langues et surtout ces belles valeurs. C’est cet amour conservateur que vous retrouverez dans mon recueil poétique, écrit intégralement, en langue wolof. Aujourd’hui, dans tout mon processus d’écriture et de création artistique, je m’approprie de ce qui est nôtre. De manière large, je veux même aller au-delà du Sénégal pour parler de l’Afrique. À mes débuts, j’utilisais mon ‘’Kalimba’’ comme outil de musicalité sur scène. Et jusqu’à aujourd’hui, mon support d’expression (Wolof), mes habits, mes sonorités et tout le reste tirent leur splendeur de notre culture. Sur les ondes des mots, je suis artistiquement africain.