Mamadou Kasse DG Sicap S.A : «La Sicap est un patrimoine national»

Le leadership de la Sicap SA dans son secteur d’activité est incontestable, parce qu’elle a réalisé au Sénégal ce qu'aucun opérateur n'a encore envisagé dans la promotion immobilière, tous segments compris autant résidentiel, commercial que de loisirs et tous standings confondus. Telle est la conviction du Directeur général de la Sicap SA. Dans l'entretien qui suit, Mamadou Kassé revient sur ce qui fait la force de la Sicap. Aussi, M. Kassé insiste-t-il sur le fait que cette société doit être perçue comme un bien appartenant à tous les Sénégalais.





Sept Afrique :





Vous étiez dans un passé récent Directeur général de la Sn Hlm avant d’être appelé à diriger la SICAP SA. Quelle lecture faites-vous de ce redéploiement ?





Mamadou KASSE : Il est vrai qu’après avoir passé plus de trois années à la tête de la Société Nationale des HLM, Monsieur le Président de la République Macky SALL, qui nomme aux emplois civils et militaires, m'a fait l'insigne honneur de me porter à la tête de la SICAP SA. Vous imaginez bien que pour moi qui n’ait officié que dans le secteur de l'habitat depuis plus de Vingt ans, c'est un privilège certain de diriger successivement les deux sociétés pionnières de la promotion immobilière au Sénégal.

Cette marque de confiance particulière du Chef de l’État est inestimable à mes yeux et ladite confiance a été, sans cesse renouvelée depuis 2012. Il est vrai que depuis son accession à la magistrature, il m'a donné la possibilité de l'accompagner à plusieurs niveaux de la mise en œuvre de sa politique d'urbanisme et d’habitat autant comme Conseiller à ses côtés mais aussi comme Président de Conseil de surveillance et Directeur général. Bien entendu, chacune de ces fonctions est d’une particularité telle que mon expérience en a été grandement renforcée et mon expertise mise à rude épreuve.

La lecture que je fais de ce parcours avec le Président se résume à l'expression d'une confiance que ma loyauté et mon engagement doivent aider à renforcer. Par conséquent, je m’investis pleinement afin d'être à la hauteur de la tâche et remplir avec succès les missions qui me sont confiées.





La SICAP SA est un des fers de lance de la politique d’habitat de l’État du Sénégal. Concrètement quel est son apport ?





Dans le domaine immobilier la SICAP a été un instrument efficace pour la politique d'habitat et d'urbanisme de l’État du Sénégal et cela précède l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Son leadership dans le secteur est incontestable parce qu’elle a réalisé au Sénégal ce qu'aucun opérateur n'a encore envisagé dans la promotion immobilière, tous segments compris autant résidentiel, commercial que de loisirs et tous standings confondus.

La SICAP est un des instruments techniques privilégiés destinés à traduire de manière concrète la politique du gouvernement en matière d’habitat. Elle n'a jamais failli à cette mission. Seulement, ses résultats s'apprécient toujours en tenant compte du degré d’accompagnement de l'État dans le cadre du logement planifié.

La SICAP a développé des communes entières avec des équipements de tous gabarits ; cinémas, écoles, lieux de culte, stades, centres commerciaux, Aires de jeux et de stationnement, entre autres. J'en veux pour preuve que le stade Demba DIOP ainsi que le Centre commercial SICAP Plateau sont à l'actif de notre structure.

Si l'on s'aventurait à rayer de l'espace Dakarois tous les grands ensembles construits par la SICAP, la vie s’arrêterait dans la capitale sénégalaise le temps d'une longue reconstruction. Ce scénario supposerait l'élimination de la carte des communes de SICAP, Derklé, Mermoz Sacré cœur. De plus, une partie du Plateau, de Fann-Résidence, Point E, Amitié, Fann-Hock, Mbao, Sacré-Cœur serait à rebâtir. Tout cela représente plus de 1000 hectares de cadre de vie aménagé.