Mamadou Koumé : « Sadio Mané est animateur, concepteur et réalisateur. Nous n’avons pas dans cette équipe quelqu’un capable de jouer ces différents rôles»

Mamadou Koume, ancien Président Anps

Seneweb se met dans l’air du ballon rond à moins d’une semaine de la plus grande messe du football. Dans cet entretien exclusif, Mamadou Koumé, le journaliste sportif et ancien président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) revient sur son livre sur Sadio Mané, intitulé le Roi lion.





Vous publiez un ouvrage sur Sadio Mané intitulé Le Roi Lion. Pourquoi avoir décidé de faire un focus spécifique sur lui ?





Sadio est un personnage important dans notre football depuis quelques années. C’est le leader technique, le leader moral en équipe nationale. Il y avait une part d’ombre dans ses débuts de carrière et nous sommes partis sur les pas de Sadio. Nous sommes allés à Bambali où nous avons rencontré les populations et les autorités. Nous avons aussi rencontré ses camarades de jeu.





Nous avons découvert une dimension que nous ne connaissons pas sur ce joueur. Mais la raison de ce livre est que Sadio est quelqu’un qui compte dans le sport de notre pays. Il y a eu avant lui d’autres grands joueurs comme Bocandé, Elhadj Diouf, sur lesquels on a écrit des livres. Pourquoi pas sur Sadio Mané qui a un palmarès plus brillant qu’eux.





Ce livre vient après la publication d’un ouvrage consacré à la saga de l’équipe nationale depuis les indépendances, était-ce une suite logique ?





Effectivement. C’est une suite logique dans la mesure où le premier livre était sur l’équipe nationale de football, son histoire, les sélections, les meilleurs buteurs, les joueurs qui ont marqué l’équipe nationale depuis ses débuts en 1961. Aujourd'hui Sadio est le joueur numéro 1 en équipe nationale donc on peut considérer cela comme une suite logique.





“On peut dire que c’est le plus grand footballeur sénégalais pour l’instant”





Avec son palmarès tant collectif qu’individuel, peut-il d’ores et déjà être considéré comme le plus grand joueur sénégalais de l’histoire ?





Je peux dire que c’est le joueur sénégalais qui a le plus brillant palmarès. Il a gagné la Can, la Ligue de Champions, désigné deux fois ‘meilleur joueur africain’. Il a eu un classement au ballon d’or qui est une institution mondiale. C’est donc la première fois qu’un footballeur sénégalais reçoit toutes ces distinctions donc on peut dire que c’est le plus grand footballeur sénégalais pour l’instant.





Où le situerez-vous dans la hiérarchie africaine face aux gloires telles que Eto’o, Weah, Drogba, Madjer, Milla etc ?





Dans la hiérarchie africaine aussi, il se place parmi les ténors c’est-à-dire ceux qui ont dépassé le cadre local et qui ont eu l’occasion de jouer en pro notamment en Europe. Il y a eu une dizaine d’Africains qui ont joué à ce niveau depuis 20 voire 30 ans. Je pense qu’il ne fait pas pâle figure à côté des Yaya Touré, Eto’o, Drogba au contraire. A part Weah, c’est le joueur le mieux classé dans l’histoire du ballon d’or. C’est quelqu’un qui est présent à ce niveau des légendes du football africain.





“Il est à la fois animateur, concepteur et réalisateur”





Mané est blessé. Cela compromet-il les chances des lions de bien figurer au Qatar ?





Cela va être compliqué quand on voit le rôle que ce garçon joue dans cette équipe. Je disais que c’est le leader technique de ce groupe. C’est lui qui prend beaucoup d’initiatives et qui donne le la. Il est à la fois animateur, concepteur et réalisateur. Nous n’avons pas dans cette équipe quelqu’un capable de jouer ces différents rôles. Son absence va donc se faire sentir. A mon avis, les chances de l’équipe nationale sont moins importantes que s’il y avait Sadio Mané.





Jusqu’où voyez-vous les lions aller dans cette compétition ?