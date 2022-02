Manque d'eau dans la Petite Côte : "Il s'agit d'une situation de déficit entre l'offre de production et la demande en eau de nos abonnés", (Directeur Territorial Sen'Eau)

Dans la capitale de la Petite Côte, plusieurs quartiers font face à des pénuries d’eau courante. Dans cet entretien, M. Alpha Sall, Directeur Territorial de la SENEAU Petite Côte revient sur les causes de ce manque d'eau.





Il est constaté un dérèglement dans l'approvisionnement en eau. Est-ce qu'on peut en connaitre les raisons ?





Dérèglement renvoie à une situation ponctuelle, or il s'agit plus d'une situation de déficit entre l'offre de production et la demande en eau de nos abonnés. Cette situation dure déjà depuis plusieurs années et elle s'accentue en fonction des périodes de l'année.





Une situation qui dure depuis plusieurs années aujourd'hui où en êtes vous pour régler définitivement ce problème ?





Tout d'abord rappeler que la mise à disposition des ouvrages de production (forages, usines) est du ressort de la SONES qui est la société de patrimoine. A ce titre, la SONES a réalisé d'importants projets pour le renforcement de la capacité de production. D'abord avec la sécurisation de la fourniture énergétique de l'ensemble des sites de production depuis 2019. Ensuite par la réalisation de nouveaux forages et surtout le transfert d'eau à partir de l'usine de KMS3 sur le lac de Guiers actuellement en cours de finalisation. Ce dernier projet constitue la réponse structurante à moyen et long terme pour l'alimentation en eau potable de la Petite Côte avec des ouvrages de stockage à Pointe Sarene et Mbodiene alimentés par une conduite de refoulement de diamètre 700 mm et une station de pompage de 1000 m3/h pour les localités situées sur la route de Joal. La SENEAU, société d'exploitation chargée de la production et de la distribution de l'eau assure au quotidien le fonctionnement optimal des ouvrages de production. Des travaux d'entretien effectués régulièrement ont permis de maintenir un bon niveau de production malgré un contexte difficile.





A quand la fin de ces perturbations ?





Très bientôt, car nous sommes dans les dernières phases pour l'admission et la distribution des volumes additionnels provenant de KMS3 dont le raccordement au niveau du grand château d'eau de Mbour a été effectué avec succès dans la nuit du 14 au 15 février. Dans les prochains jours, nos clients sentiront une amélioration significative de la desserte en qualité et quantité.





On constate aussi une qualité douteuse de l'eau des robinets. Quelle en est la cause ?





On ne peut parler de qualité douteuse puisque l'eau distribuée par la SEN'EAU répond aux recommandations de l'OMS en matière d'eau de boisson. L'eau est traitée et ses paramètres contrôlés quotidiennement par le laboratoire certifié de la SENEAU. De plus, la SONES, chargée du contrôle de l'exploitation procède à travers d'autres laboratoires à des analyses et contrôles inopinés sur le réseau de distribution. Tout ceci démontre du suivi rigoureux de la qualité de l'eau distribuée à nos clients avec près de 1000 analyses et 8500 controles effectués annuellement sur le réseau de la Petite Côte. Cependant, certains paramètres organoleptiques qui n'ont pas d'incidence majeure sur la santé et la sécurité des usagers peuvent être en dépassement. C'est le cas du Fer présent naturellement dans la nappe exploitée dans le département de Mbour et qui donne la coloration rougeâtre notée par moments sur l'eau mise en distribution. Mais ce phénomène sera très bientôt maîtrisé avec l'eau de surface provenant de KMS3.





Les ménages déplorent la flambée du montant des factures malgré les coupures intempestives. Qu'est-ce qui explique cela ?





Les factures sont établies sur la base d'un relevé périodique des index du compteur installé chez le client. La consommation ainsi mesurée est raportée au tarif actuellement en vigueur qui est fixé par le ministère de l'Eau et de l'assainissement. Donc, au regard de ce qui précède, on ne peut remettre en doute le mode de facturation. Toutefois, le client est libre de contester sa facture et doit dans ce cas se rapprocher de nos agences pour une prise en charge de sa requête, comme le prévoit le règlement du service d'eau.





Face à cette situation très difficile, quelle invite faites-vous aux ménages ?