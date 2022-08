Marie Françoise Diouf, Coordonnatrice de la section du Forum Civil de Tambacounda : “ Nous avons déroulé beaucoup d’activités relatives à la mobilisation des ressources, la promotion du civisme fiscal et la justice fiscale”

Suite de la série d’entretiens de Seneweb avec des Coordonnateurs locaux du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International dirigée par Birahime Seck, déployés dans les différents départements du Sénégal. Aujourd’hui honneur à Marie Françoise Diouf, Coordonnatrice de la section du Forum Civil de Tambacounda et chargée de la communication du Comité Consultatif des femmes dans la localité. Dans cet entretien elle liste les actions menées sur le terrain et les problèmes majeurs rencontrés par les populations notamment en termes de gouvernance foncière et de sécurité routière.





Pouvez vous vous présenter ?





Je me nomme Marie Françoise Diouf,J’occupe le poste de Présidente du réseau Régional des Femmes Enseignantes de Tambacounda. Enfin je suis la Responsable bureau Genre de l’Académie de Tambacounda.





Quelles sont les projets et programmes exécutés dans votre localité avec le Forum Civil?





La section Forum Civil de Tambacounda a fait partie des exécutants du Programme de généralisation de la certification citoyenne dans les communes du Sénégal (PG3C) avec l’accompagnement de l’Union Européenne et de l’Association des Maires du Sénégal. Nous avons aussi exécuté le Projet de lutte contre la corruption et pour la promotion de la redevabilité financé par OSIWA. Ce projet nous a permis de mettre en place un Club d’Intégrité et de la Citoyenneté Active (CICA) au CEM GOUYE de Tambacounda. A travers le CICA, le Forum Civil a mis en place un espace de promotion de la citoyenneté dans les établissements scolaires et professionnels. Il a permis aux élèves de bénéficier de formation avec des thématiques relatives à la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la protection des biens naturels communs et de la protection et de la défense de la patrie.





La section Forum Civil de Tambacounda a déroulé beaucoup d’activités relatives à la mobilisation des ressources, la promotion du civisme fiscal et la justice fiscale dans le cadre du Projet de Renforcement de la Justice Fiscale (Phase 2) avec notre partenaire TJNA. Ce projet nous a permis de mettre en place à Tambacounda un Comité Territorial pour la Justice Fiscale (CTJF) qui regroupe toutes les sensibilités de la commune de Tambacounda. Les membres des CTJF ont bénéficié de renforcement de capacité sur les impôts locaux, sur les incitations fiscales et sur les techniques de mobilisation des ressources.





La section Forum Civil de Tambacounda a aussi exécuté des activités dans le cadre du Projet de renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur de politiques adaptés à la réduction des inégalités au Sahel financé par notre partenaire OXFAM. Avec ce projet, il a été organisé un atelier de plaidoyer sur les réformes fiscales justes au niveau territorial. Dans le cadre du Projet pour la Transparence et la Redevabilité dans la gestion des ressources publiques financé par OXFAM, nous avons organisé un l’atelier de renforcement de capacité au profit des membres du Comité Territorial pour la Justice Fiscale (CTJF) de Tambacounda sur le budget-programme.





Il ya aussi le Projet « L’éducation à voix Haute (EOL) » avec le partenaire ACTIONAID qui nous permis d’organiser un atelier participatif sur l’effectivité du financement de l’éducation au niveau territorial.





“Les activités relatives à la promotion de la fiscalité et la mobilisation des ressources ont permis aux populations de comprendre « l’impôt » n’est pas une matière difficile à appréhender”





Est-ce que ces activités ont un impact sur les populations ?





Les CICA mis en place grâce au financement de OSIWA est une grande motivation pour les élèves qui ont bénéficié d’un approfondissement des thématiques relatives à la lutte contre la corruption, au civisme et la citoyenneté, à la bonne gouvernance etc. D’ailleurs, à la suite des sessions de formation, les élèves ont pris l’initiative de faire de la sensibilisation dans les quartiers environnants. Ils ont aussi fait des tournées de sensibilisation sur les mesures barrières contre la Covid-19 dans les classes du CEM GOUYE et dans les quartiers et villages environnants. Ainsi, le concept « CICA, ami du quartier GOUYE » est devenu une réalité





Pour le PG3C, il a été déroulé avec la commune de Tambacounda. Le Forum Civil a fait des ateliers de renforcement de capacités pour ses membres et les acteurs locaux. Ce fut un grand succès car, à l’issue de la collaboration, la Commune a été certifiée « label » Argent et a eu à bénéficier du projet PACASSEN et d’autres partenaires (La Roche sur Lyon, etc.)





Les activités relatives à la promotion de la fiscalité et la mobilisation des ressources ont permis aux populations de comprendre « l’impôt » n’est pas une matière difficile à appréhender. Aujourd’hui, les membres des CTJF de Tambacounda n’ont plus de difficulté pour communiquer sur la justice fiscale et sur la mobilisation des ressources. Au Forum Civil, nous avons l’intime conviction que la connaissance sur l’impôt doit être popularisée pour que le principe du consentement à l’impôt soit une réalité.





“La lutte contre la corruption n’est pas une activité facile. Il nous arrive que certains se sentent visés par les thématiques développées pour nous bouder”





Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités ?





Les activités ont été bien déroulées dans l’ensemble. Cependant, la lutte contre la corruption n’est pas une activité facile. Il nous arrive que certains se sentent visés par les thématiques développées pour nous bouder.





C’est après qu’ils comprennent que c’est dans l’intérêt de la communauté.





Quelle est la nature de la collaboration entre la section locale du Forum Civil et les autorités locales ?





Les relations entre la section et les autorités sont bonnes. C’est l’occasion de magnifier notre relation avec la Commune de Tambacounda. Le Maire a compris que tout ce que nous déroulons comme activité c’est dans l’intérêt de la communauté.





Est-ce qu’elles vous associent à leurs activités ?





La mairie nous convie à ses activités phares (sessions budgétaires, sessions ordinaires etc.). La section du forum est bien appréciée par le maire et son staff.





“Les populations nous signalent souvent que beaucoup de constructions sont sans autorisation préalable”





Avez-vous identifié des problèmes de gouvernance dans la localité et quelles solutions préconisez-vous ?





La Commune de Tambacounda est de plus en plus confrontée à des constructions anarchiques. Les populations nous signalent souvent que beaucoup de constructions sont sans autorisation préalable. C’est la raison pour laquelle, nous invitons la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) à être plus regardante sur cette situation bien qu’elle aussi a besoin de plus de moyens pour exercer sa mission.





La destruction des plaques de signalisation est inacceptable. Il faut une enquête pour identifier les coupables et les sanctionner. C’est la vie des personnes qui est en jeu. Nous invitons aussi l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) à faire le suivi régulier.





Dans la même veine, les autorités doivent être plus rigoureuses contre les stationnements irréguliers des camions. Non seulement, ils favorisent les accidents et ils ne constituent pas de sources de revenu pour la commune. Il faudrait que les autorités s’organisent à créer des parkings, une voie de contournement pour désencombrer et rentabiliser la commune.





La Société de Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX) quant à elle a été exonérée de taxe par l’Etat depuis son installation. Nous proposons une révision de cette situation d’exception. La SODEFITEX doit aussi développer une véritable politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) au nom de la Communauté. Elle doit pouvoir appuyer un Plan de Développement Local au profit de la Commune et des populations de Tambacounda. La Commune a besoin de ressources additionnelles.





Avez-vous quelque chose à ajouter ?