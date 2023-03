Mouhamadoul Mansour Niang, CEO de Bravo Group : "Avec les services de Bravo Building, devenir propriétaire n’est plus un casse-tête pour les Sénégalais"

Mouhamadoul Mansour Niang, CEO de Bravo Group

Jeune entrepreneur, Mouhamadou Mansour Niang dirige Bravo Group, dont la filiale Bravo Building veut résorber la pénurie de logements. Dans un entretien avec Seneweb, ce “ndongo daara” évoque les innovations que sa société est en train de dérouler dans le secteur immobilier et évoque sa philosophie de vie qui repose, essentiellement, sur la valeur travail.





Vous êtes le dirigeant d’une nouvelle société immobilière dénommée Bravo Building, pourrions-nous connaître vos motivations à vous lancer dans le secteur de l’habitat ?







Après plus d’une dizaine d’années d’activités dans le secteur du BTP, le constat est édifiant, la pénurie de logements est grandissante, malgré plusieurs efforts des promoteurs et la croissance démographique doit être accompagnée. Se loger est un besoin fondamental et constitue l’un des principaux objectifs des Sénégalais. C’est aussi le cas de la majorité des Sénégalais de la Diaspora qui veulent soit rentrer, soit acquérir un bien dans leur pays d’origine. Le manque de logement est un problème auquel tout le monde peut s'identifier, ce qui nous a incité à agir et à mettre en place Bravo Building pour répondre à ce besoin essentiel.





La société immobilière, qui est une des filiales de Bravo Group, accompagne les clients dans des solutions spécifiques pour trouver un toit qui répond à leurs attentes et à leurs moyens. Que ce soit l’achat, la vente ou la gérance, elle les assiste à faire les bons choix sur l’importance des décisions liées aux transactions immobilières, mais aussi à réaliser leur rêve de devenir propriétaire.





Quelles sont les particularités de vos produits et services immobiliers ?





Nous avons une large gamme de propriétés moyen, haut et très haut standing disponibles et viabilisées, offrant toutes les commodités. Nous intervenons dans la construction assurée par Bravo TP qui est aussi filiale du Group assurant les travaux de maisons qui dureront pendant des générations. Même étant une création récente, le Groupe est composé d’ingénieurs et d’experts capitalisant une expérience remarquable. Nous nous engageons auprès de nos clients pour trouver le bien qui leur convient le mieux surtout sur le plan technique.





Comment Bravo Building fait-il pour rester innovant sur le secteur ?





L'innovation est gage de réussite dans n'importe quel secteur, mais elle est particulièrement plus importante dans l'immobilier. Au sein de Bravo Building , l’écoute client est partie prenante pour valoriser et améliorer la qualité de nos produits et services. Nous avons mis en place une plateforme web offrant un service complet dans le secteur du logement. Notre équipe de professionnels est à la disposition des clients de l’idéation à l’entrée en possession de leurs biens et même après, afin de leur offrir une meilleure garantie…





De plus, nous suivons de près les innovations dans le secteur afin d’offrir à nos clients les meilleures options possibles. Nous nous assurons que des solutions fiables et adaptées à leurs besoins leurs sont proposées. .







Quels sont vos défis dans un contexte économique défavorable dû à l’inflation ?







Vendre des produits immobiliers de moyen, voir de haut standing peut être un défi dans un pays comme le Sénégal fortement touché par l’inflation, mais en diversifiant nos offres et en les adaptant aux environnements avec des matériaux nobles et locaux, nous pouvons proposer un bon rapport qualité/prix. Les demandes de logements sont pressantes, et se loger est un besoin vital, je pense que nous conclurons de bonnes affaires en comprenant les besoins de nos clients et en leur fournissant des services adaptés. Et en même temps, nous travaillons sur l'abordabilité des biens et la facilité d’obtention de crédit pour nos clients.





Quels sont vos projets actuellement ?





Au sein de Bravo Group, nos projets sont diversifiés et répartis sur plusieurs secteurs tels que l’immobilier, les travaux, l’agro-alimentaire et dans un court terme s’il plaît à Dieu Bravo-Finance et Bravo-Industrie verront le jour. Nous avons développé une gamme de solutions innovantes qui aident les agriculteurs à maximiser leur rendement, tout en aidant les institutions financières à fournir de meilleurs services à leurs clients. Ces projets sont conçus pour tirer le meilleur parti des dernières technologies.





En ce qui concerne Bravo Building, on s'est engagé dans des programmes immobiliers ambitieux s'étalant jusqu'en 2032 aussi bien sur le plan horizontal que vertical. Actuellement, nous commercialisons des villas et parcelles dans des emplacements stratégiques dont le projet “Complexe le havre” est déjà en cours au niveau de Sangalkam s’étendant sur 10 hectares. Nous avons, un autre projet de grande envergure sur la petite côte à Guéréo et un peu plus d’une dizaine d’immeubles à faire. Nous visons à bâtir des maisons écologiques qui offrent un environnement sain et sécurisé, avec un accès facile aux commodités et services essentiels. Bravo Building a effectué des études de marché complètes et analyse une variété de ressources pour nous projeter également dans la sous-région.





Quel conseil donneriez-vous à un jeune sénégalais souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat ?





A mon humble avis, ma petite expérience et en tant que pur produit du daara, les clés du succès sont la motivation, la discipline et surtout la patience. Les jeunes sont souvent à la recherche de résultats rapides, ils sont trop pressés. Être un bon entrepreneur, c’est avant-tout être patient avec soi-même et avec les autres. Soyez passionné et honnête dans votre métier, fixez-vous des objectifs clairs et bien définis, donnez-vous les moyens de les atteindre. Évitez l’oisiveté au quotidien et passez à l’action ! Plus vous serez professionnel, plus vous respecterez vos délais et vos engagements, plus vous gagnerez la confiance de vos clients et partenaires.





Je dis surtout aux jeunes de ne jamais abandonner ! et être tenace malgré les obstacles. Comme disait Socrate “la chute n’est point un échec, l’échec c’est de rester là où on est tombé”. Faisons focus sur l’essentiel car l’avenir est promis aux jeunes.





Votre dernier message ?