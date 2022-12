Ndèye Fatou Kane, autrice : « Il est vrai que je suis atteinte d’un complexe d’Œdipe dont je ne guérirai sans doute jamais »

Elle est la preuve vivante que le rapport qu’une fille entretient avec son père la suit jusque dans l’au-delà. La doctorante en sociologie du genre vient de publier un livre hommage à son père, Mamadou Tidiane Kane aux Éditions l'Harmattan. Intitulé Au nom d'un père, c'est son troisième livre personnel et son sixième livre en tout.





Comment vous est venu ce titre ?





Je cherchais un titre percutant, qui fasse tilt, et qui retienne l’attention du lecteur qui le verrait. Au nom d’un père est donc un hommage à un père, pas n’importe quel père, mon père, qui a plus que rempli ses prérogatives de père, et qui, plus que quiconque, mérite d’être immortalisé à travers un livre.





05-10-2021, 05-10-2022.Qu’est-ce qui a changé entre temps depuis cette date où votre vie a réellement connu ‘une cessation de mouvement’ ?





Beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis le décès de mon père. Je me rends compte, avec le recul, que j’ai mis beaucoup de moi dans ce livre, des choses que j’avais peur d’avouer, mais que j’avais surtout peur de m’avouer. Ce qui explique le fait que j’ai été en surmouvement si je puis-je dire, étant dans la performance perpétuelle pour ne pas me poser et penser à ce vide laissé par sa disparition (physique). Mais à un moment, le corps et l’esprit mettent le holà. D’où le fait que je dis que j’ai brusquement été en cessation de mouvement.





Le deuil occupe une place centrale dans ce roman que cela soit votre frère Baba ou encore MTK. L’écriture était-elle un moyen pour enfin vous permettre de mettre à nu vos émotions ?





Cette mise à nu était nécessaire, car à un moment donné, j’avais besoin de sortir ce trop plein d’émotions et de le mettre quelque part. Car le deuil est cyclique et est un phénomène qui nous prend n’importe où, n’importe quand. S’il y a bien une chose que j’ai appris en l’ayant expérimenté deux fois d’affilée, c’est que la vulnérabilité n’est pas une faiblesse, au contraire, on peut s’en servir pour renaître. Et j’ai l’impression qu’avec l’écriture de ce livre, une nouvelle “moi” est née et ne demande qu’à faire ses preuves.





A la page 15 de votre œuvre, vous dites que la dernière chose que vous ayez effectuée avec votre père est la rédaction de votre lettre de démission. Aujourd’hui, il y a plus d’un an, pourquoi c’était important pour vous de maintenir cette correspondance ?





Il est vrai que la dernière chose que nous avons effectuée en commun est la rédaction de ma lettre de démission. Il était important que nous fassions cette dernière activité ensemble et le temps m’a montré que c’était le cas. C’est l’année où il est tombé malade. Cette rédaction de lettre de démission est un passage important car je quittais un emploi salarié pour reprendre mes études et donc, retrouver une sorte de précarité. Je me suis battue pour lui imposer ma décision de démissionner. Ce qu’il a fini par accepter et avec le recul je me rends compte avec émotion que c’était un passage de relais.





“Ce livre est non seulement un livre-hommage, mais aussi un livre axé autour des valeurs de transmission auxquelles mon père tenait énormément et qui a constitué l’un des moteurs centraux de sa vie”





Nous avons noté des références littéraires dans votre livre notamment 'Une si longue lettre ‘de Mariama Ba, ‘la bicyclette bleue’ de Régine Deforges ou encore ‘l’aventure ambiguë’ de Cheikh Hamidou Kane. Est-ce un clin d’œil à ce père si passionné de savoir?





Oui c’est assurément un clin d’oeil. Passionné de livres et de lecture, on pouvait trouver pêle-mêle plusieurs types d’ouvrages dans ce qui lui servait de bibliothèque : des exemplaires du Coran, des romans, des ouvrages de culture générale et/ou d’économie. À l’image de la multiplicité de carrières qu’il a eues (dans le management d’entreprises, dans le sport, dans les infrastructures terrestres, dans le transport urbain), ses lectures étaient hétéroclites, et le savoir où qu’il puisse se situer, l’intéressait.





Ce livre évoque la transmission sous différentes formes. C’est d’abord le rapport entre votre père et votre homonyme (votre grand-mère). Et ce rapport entre vous et votre père. L’écriture de ce livre n’est-elle pas une façon de perpétuer cet amour que vous essayez de transmettre aux lecteurs ?





Oui clairement, ce livre est non seulement un livre-hommage, mais aussi un livre axé autour des valeurs de transmission auxquelles mon père tenait énormément et qui a constitué l’un des moteurs centraux de sa vie. Transmission de sa culture halpulaar, mais aussi cayorienne, car il venait de Thiès, transmission du culte de l’excellence, mais aussi transmission de la dignité humaine. C’est donc toutes ces bribes de lui que je mets dans ce livre et que je transmets à mon tour à toutes les personnes qui me liront.





Parlant de cette homonymie, ne représentez-vous pas la réincarnation de cette figure maternelle pour votre père ? Cela justifierait-il le fait qu’il se laissait souvent aller avec vous n’hésitant pas à montrer ses émotions comme un petit garçon ferait devant sa mère ?





Je n’irais pas jusqu’à dire que je suis une réincarnation de ma grand-mère, car elle fut une femme de grande qualité, à très fort caractère, qui même si elle n’était pas allée à l’école (française), avait tout fait pour que ses fils poussent leur instruction le plus loin possible. Et mon père, qui fut le premier diplômé de sa famille, ne dérogeait pas à sa règle.





En ce qui concerne l’expression des sentiments, mon père était quelqu’un de très émotif, exprimant ses émotions, n’hésitant pas à pleurer ouvertement, ce qui je n’en doute aucunement, est la marque d’une grande sensibilité. Il est vrai que je suis atteinte d’un complexe d’Œdipe dont je ne guérirai sans doute jamais, mais de là à dire que je suis une figure maternelle pour mon père, il y a un fossé que je ne franchirais jamais.