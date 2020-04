PAPA MADIOP AMAR (PCA DE NMA SANDERS) : "Je ne lâcherai jamais un membre de ma famille"

Vous êtes aujourd’hui le PCA du Groupe NMA SANDERS, est-ce que vous pouvez jeter un coup dans le rétroviseur et nous parler de votre cursus ?





En toute lucidité et en toute modestie, je dirais que non. Cependant, l’opportunité s’est présentée, même si les contraintes étaient également là. Mais, au-delà, je ne pouvais que saisir cette opportunité, avec la ferme volonté de mettre toute mon expérience et celle de mes conseillers à la disposition de la Nma.





Pouvez-vous en quelques mots nous faire une brève présentation de votre entreprise ?





A ce sujet je voudrais faire au moins trois précisions. Je ne lâcherai jamais un membre de ma famille. En ce sens, je veillerai à ce que nous soyons tous des êtres socialement acceptables. Que certains membres de ma famille, du fait de leur jeunesse ou de phénomènes sociaux, commettent des erreurs, ne doit nullement servir de prétexte à d’autres personnes pour s’attaquer ni à notre famille ni aux réalisations que feu Ameth Amar, notre père nous a léguées. Je m’y opposerai jusqu’à la dernière énergie. Je sais que nous n’avons pas que des amis. Par conséquent, nous devons, dans le futur, éviter de prêter le flanc. Par ailleurs, vous avez vous-mêmes constaté que des publications en ligne, largement relayées par les réseaux sociaux et des journaux de la place, ont commenté dans tous les sens ces faits divers.Cependant, force est de reconnaître que la plupart d’entre elles, en profitent pour installer une véritable campagne de lynchage médiatique, aux desseins inavoués, contre d’autres citoyens, dont le seul tort est de s’apparenter aux personnes incriminées, et qui n’en ont pas moins droit à la protection de leur vie privée. Pour étayer ce que je dis là, tout le monde a constaté qu’à plusieurs reprises ces publications, ont, pour illustrer leurs commentaires sur ces faits divers, affiché la photographie de ma modeste personne qui suis aujourd’hui PCA de NMA Sanders, fleuron de l’industrie nationale, avec ma famille. Mais, vous me donnez l’opportunité d’informer mes amis et proches, mais mieux de rappeler surtout à ces personnes probablement mal intentionnées que ni la NMA Sanders, ni son PCA ou un membre quelconque de son personnel n’est impliqué dans ces malheureux événements. Il est donc temps que cesse ce lynchage rémunéré sur des citoyens responsables et leur famille.J’ai fait mes études supérieures au collège Boréal de Toronto au Canada et je suis titulaire d’un Bachelor in Businessadministration, administration des affaires. A mon retour au Sénégal en 2007, j’ai intégré l’équipe commerciale de Pastami en qualité de technico commercial en charge du moderne Trade ou bien du Trading moderne. Parallèlement à mes activités professionnelles, j’ai poursuivi mes études et ai pu valider mon master marketing et communication à l’Institut supérieur de management au niveau du campus Dakar. En outre, je peux surtout souligner que ma formation, je l’ai entamée aux côtés de mon père qui m’a toujours encadré et orienté. D’ailleurs, c’est aujourd’hui que je mesure pleinement l’approche pédagogique de Ameth Amar qui de son vivant m’a fait gravir un certain nombre d’échelons ; sans se soucier ni de grade ni de valorisation car, il a toujours axé sa démarche sur l’apprentissage par le terrain. Pour preuve, il disait souvent au sein de la Nma, «je ne reconnais pas le Amar, le Diouf ou le Ndiaye». Et croyez-moi, aux côtés de lui, j’ai beaucoupappris aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine social. Qu’il en soit remercié dans l’au-delà.La NMA (Nouvelle Minoterie Africaine), créée le 13 mars 1996, est une entreprise industrielle sénégalaise qui évolue dans le secteur agroalimentaire ; et elle produit de la farine de blé tendre, des aliments pour bétail sous la marque Khonte, des aliments pour volaille et pour poissons, des pâtes alimentaires sous la marque Pastami. Concessionnaire exclusif de la marque Sanders en Afrique de l’Ouest, la NMA est une société entièrement sénégalaise de par ses ressources humaines, son encadrement et son capital. Acteur majeur dans son secteur d’activité, la NMA offre une large gamme de produits en nutrition humaine et animale. Sa capacité de production journalière est de 400 tonnes pour l’usine d’aliment, 250 tonnes pour le moulin et 55 tonnes pour les pâtes alimentaires.Depuis sa mise en activité en 2000, la NMA a toujours bousculé les référentiels avec comme objectifs et missions : Nourrir la vie en proposant une large gamme de produits accessibles à tous et répondant aux normes internationales avec des repères fiables et durables en terme de nutrition, de qualité et de sécurité; contribuer à un meilleur équilibre nutritionnel par nos gammes farine et pâtes alimentaires; apporter un ensemble de réponses aux attentes et besoins de tous les acteurs des filières de production animale par notre gamme aliments. Nous nous évertuons aussi à servir, encadrer, accompagner nos clients et autres partenaires ; mais aussi à grandir et à prendre du plaisir au challenge. Et nous atteignons ces objectifs tout en maintenant une relation personnalisée avec nos clients et nos partenaires. Nous avons fait de la satisfaction de ces derniers une priorité majeure ; ce qui nous a permis d’être leader aujourd’hui au Sénégal sur une large gamme de nos produits.Notre vision, c’est nourrir la vie. Nous nous investissons pour élargir notre gamme de produits par la recherche et le développement. Cela nous permet de nous ouvrir aux marchés internationaux et de développer l’agro business pour parvenir à une autosuffisance de nos besoins en matières premières. En outre, le socle de notre organisation repose sur un certain nombre de valeurs articulées autour de la qualité de nos produits, la satisfaction du client, l’assistance et l’accompagnement de nos clients et nos partenaires. Et last but not least, la valorisation de notre capital humain.Notre défunt père, commetous ceux qui l’ont précédé ou suivi en investissant dans ce secteur, mérite toutes les félicitations possibles. Nma c’est, en effet, une forte et constante production d’aliments de bétail, volaille et de pâtes alimentaires ; des secteurs dans lesquels nous sommes leaders au Sénégal. Pour la farine de blé, nous occupons la troisième place.Le vide est là, et nous devons l’assumer de la meilleure manière tout en étant conscient que nous n’arriverons jamais à le combler, comme lui l’aurait fait.Toutefois, je tiens à rassurer tous ceux qui ont reconnu et magnifié l’oeuvre colossale bâtie par Ameth Amar pour hisser l’industrie sénégalaise au sommet,que nous faisons le maximum pour sauvegarder cet héritage.A mon avis, il est toujours utile de mettre en lumière le parcours et le travail d’acteurs qui sont partis de rien mais ont réussi à gravir les échelons pour donner un sens à leur vie. Au-delà de feu Ameth Amar, cette initiative peut permettre de donner en exemple à nombre de jeunes porteurs de projets toutes ces personnes, qui à force de caractère et d’abnégation, ont bousculé les codes pour s’offrir une place au soleil. Cette initiative doit être encouragée et accompagnée. Quel est aujourd’hui le projet phare sur lequel NMA SANDERS travaille pour rester dans le peloton de tête des entreprises leaders du secteur ? Je vous assure que la dynamique de créativité et d’entreprenariat est maintenue au sein du groupe qui n’a pas pour habitude d’étaler au grand jour les projets en perspective. Vous en saurez davantage quelques éléments au moment opportun.