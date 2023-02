Pape Massaer Niang, auteur de “Tirons Les Rideaux” : « L’embrasement risque de tout emporter sur son passage et nul n’en sortira indemne »

Papa Massaer Niang est un ingénieur en électronique vivant aux Etats-Unis. Il est l’auteur d’un livre titré "Tirons les Rideaux ». Il jette un regard critique sur le racisme et la discrimination dont sont victimes les Afro-américains au pays de l’oncle Sam. Il passe également au crible les violences policières en Amérique et celles notées depuis les douloureux événements de mars 2021 au Sénégal. Le mathématicien a donné son verdict sur l’affaire de viols présumés suivis de menaces de mort opposant la masseuse Adji Sarr au leader du Pastef, Ousmane Sonko. Pour ce dernier, ce n’est ni plus ni moins qu’ : ‘’ une simple histoire de fesses mal ficelée’’. Il croit que l’indépendance de la justice passe par des nouvelles et pour ce faire, il faut revoir les critères d’élire un député. Il propose l’instauration d’un niveau minimum d’étude ( Arable ou français…).





Deux cas de violence policière dont les victimes sont des afro-américains ont défrayé la chronique aux USA. Après l’affaire George Floyd, on avait pensé qu’il y avait une prise de conscience. Comment peut-on expliquer la fréquence de ces violences?





(Rire) ! Une prise de conscience vous dites ? Généralement, les gens ne changent pas parce qu’ils le veulent mais parce qu’ils risquent de se nuire s’ils ne le font pas. Vous savez, le problème que vivent les Noirs avec la police est très récurrent. Et, je peux vous assurer qu’on n’en est pas à notre dernier épisode. Beaucoup vous diront que c’est l’origine même de la police américaine, dans sa conception, sa création, qui est le problème. La police avait pour mission d’aider à attraper les esclaves fugitifs et leur infliger des punitions corporelles. La solution à la brutalité de la police américaine serait d’une part, un apprentissage de la désescalade pour désamorcer les tensions avec ceux qu’elle est censée protéger et d’autre part, une réponse judiciaire forte en cas de violences policières racinées comme par exemple, des peines incompressibles. Je ne parle de peine de mort car je suis contre cela. Je peux également vous assurer que si la vidéo de George Floyd n’était pas partagée, Derek Chauvin ne serait pas en prison aujourd'hui.





Heureusement, cette question est maintenant au centre de toutes les discussions. Et, le Président Joe Biden l’a évoquée durant son allocution avec les parlementaires américains lors de son discours solennel sur l'État de l’Union. Des fonds sont aujourd'hui alloués pour des formations. Mais il reste à renforcer l’outil judiciaire pour mettre au pas les fonctionnaires de police récalcitrants.





S’agissant du cas de Tyre Nichols, les policiers impliqués sont tous noirs. Quelle interprétation en faites-vous ?





Je pense encore à la brutalité policière. Bien que j’aie entendu dire que la raison de cette attaque sur Mr Nichols, relèverait d’une histoire intime l’impliquant avec l’ex d’un des policiers. Cependant, je pense que si Nichols était Blanc, cela ne serait pas arrivé. Cela montre que le racisme est partout, même les noirs ne s’aiment pas bien. Chacun se voit comme supérieur à son prochain et peut se permettre de l’abuser.





Vous savez, dans "Tirons les rideaux ", je parle d’un commandant Noir de l’armée américaine, retraité qui a confessé ceci : « Selon le test d’association implicite, j’ai une forte préférence automatique pour les américains d’origine européenne par rapport, aux afro-américains. On demande aux autres de changer, mais la communauté noire doit aussi faire son introspection.





Vous parlez de racisme et de discrimination dont sont victimes des "Afro-américains", thèmes centraux de votre livre. Avez-vous une histoire particulière en rapport avec cette situation ?





Eh oui ! C’est la raison pour laquelle, j’ai voulu partager mon expérience et peut-être amener les Blancs à nous connaître. L’Amérique regorge de beaucoup d’afro-américains bien intentionnés, mais beaucoup ne nous connaissent pas. Et malheureusement, ils grandissent avec des stéréotypes qui les poussent à croire qu’un Noir est très probablement coupable, quelle que soit la situation.





Mon histoire personnelle est que j’ai eu affaire à des managers qui ont tout fait pour me nuire et j’y ai résisté. J’espère que les Noirs arrêteront de changer d’employeurs quand ils rencontrent les racistes dans leur management et commenceront à leur tenir tête.





Je pense que ce n’est pas par des démissions que l’on contribuera à régler le problème du racisme. C’est en partageant nos expériences que cela aidera les employeurs à mieux nous protéger, même contre leur gré. Pour moi, ces managers racistes ne sont pas différents de la police qui nous tue. Les premiers mettent des carrières à l’eau, détruisent des vies, alors que la police a du sang sur les mains…





Au Sénégal, on a eu des cas de violences policières en mars 2021 et en juin 2022. Qu’est-ce que cela vous inspire ?





Je pense que la violence policière au Sénégal est différente de celle vécue aux USA. Au Sénégal cela dérive d’un manque de respect général sur les populations locales, peut-être quelque chose héritée des colons. C’est malheureusement allé trop loin.





La violence policière liée à des évènements politiques est récurrente au Sénégal. Les forces de sécurité servant de bras armé au pouvoir sur place, pouvant interpeller et même tuer en toute impunité.





Il ne faut pas oublier la Justice qui compte en son sein des magistrats plus soucieux de leur carrière que de rendre la justice en toute équité. Cela ne changera pas tant qu’on ne s’occupera pas de la qualité des parlementaires que nous envoyons à l’assemblée. Comme on l’a fait pour la parité, instaurons un niveau d’étude (Arabe, Français, …) pour être éligible au Parlement. On change un pays à travers ses lois.





« Franchement, je ne sais rien de ce qu’a fait Sonkoou pas mais(…) « c’est une simple histoire de fesses mal ficelée »





Beaucoup s’inquiètent pour la stabilité du Sénégal à cause notamment des affaires judiciaires impliquant Ousmane Sonko. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la démocratie sénégalaise et de sa justice en particulier ?





Partout dans le monde, les politiciens utilisent ce genre d’arme pour abattre leurs adversaires. Le Sénégal n’est donc pas le seul pays où la justice est mise à contribution dans la scène politique. Au Sénégal, malheureusement, la justice est inféodée à l’exécutif et cela a amené les populations, à tort ou à raison, à penser que tout dossier pouvant tendre à affaiblir ou même à invalider une candidature, est purement politique. Franchement, je ne sais rien de ce qu’a fait ou pas fait Sonko mais j’emprunterais l’expression d’un Sénégalais que j’ai lu sur Seneweb : « une simple histoire de fesses mal ficelée. »





La justice sénégalaise devrait être indépendante du pouvoir, pour la survie de la démocratie. Comme je l’ai dit, elle doit gagner en indépendance vis-à-vis de l’exécutif et rompre avec le corporatisme qui ronge une bonne partie de l’administration. C’est le dernier pilier sur lequel repose la survie de la République au Sénégal. L’embrasement que tout le monde redoute risque de tout emporter sur son passage et nul n’en sortira indemne.