Pr Abdou Niang: « 1000 Sénégalais arrivant au stade terminal de la maladie rénale, chaque année, n’ont pas les moyens pour se soigner »

Personne ne peut le contester. Le Sénégal a fait des bonds prodigieux en matière de prise en charge des maladies rénales. Le nombre de centres de dialyse est passé de 3 en 2013 à 25 aujourd’hui. Mieux, la greffe rénale est réalisable au Sénégal depuis quelques mois. Ce tableau encourageant cache mal des défis diagnostiqués, dans cet entretien, par le Pr Abdou Niang, responsable de la chaire de néphrologie de la faculté de médecine de l’UCAD. Avec des chiffres à l’appui, il a démontré que l’Etat gagnerait à investir dans la greffe rénale. Surtout qu’il y a 850.000 Sénégalais qui ont la maladie rénale et qui ignorent qu’ils sont malades. Plus inquiétant, 1000 patients arrivent au stade terminal de la maladie rénale chaque année et n’ont pas les moyens de se prendre en charge.





Aujourd’hui, quelle est la situation de la dialyse au Sénégal ?





La maladie rénale comme partout dans le monde est un véritable problème de santé publique. Il y a près de 850.000.000 de personnes dans le monde qui souffrent de maladies rénales pour une population de huit milliards d'habitants. Au Sénégal, lors de nos dernières études, on a estimé qu’il y a plus de 850.000 personnes qui ont une maladie rénale. Mais, le grand problème, c’est que la grande majorité ignore leur situation rénale car c’est un tueur silencieux. Et aujourd’hui, ce qui nous fait peur, c’est le nombre de malades en dialyse qui est autour de 2000. On sait que chaque année, nous avons plus de 1000 Sénégalais qui arrivent au stade terminal de la maladie rénale et qui ont besoin de dialyse et qui ne peuvent pas y avoir accès pour diverses raisons.





Quelles sont les causes de cette maladie ?





La première cause, c’est l’hypertension artérielle. Et, c’est important que les Sénégalais le comprennent car l’hypertension est trop banalisée dans le pays. Et la semaine dernière, une étude avec la société sénégalaise de cardiologie, parlait de 41% des Sénégalais et c’est énorme. Cela veut dire qu’un Sénégalais sur deux est hypertendu. L’autre problème, c’est le diabète. Tous les hypertendus et les diabétiques courent des risques de détruire leurs reins. Quand on voit actuellement le nombre de patients dialysés et d’hémodialysés au Sénégal, 60% sont en dialyse du fait du diabète et de l’hypertension artérielle. Donc, si nous faisons un bon travail de prévention, nous pouvons diminuer la population qui arrive en dialyse.





Est-ce que cette maladie peut survenir chez les bébés ?





L’insuffisance rénale peut survenir chez le bébé et récemment on a fait introduire au Sénégal, la technique de dialyse péritonéale percutanée pour ces sujets. Ces bébés de moins de cinq ans sont très difficiles à mettre sur une machine de dialyse. Et c’est là qu’on magnifie le travail de nos néphrologues pédiatres qui ont pu sauver des enfants par la dialyse péritonéale. Ce sont des enfants qui souffraient d’insuffisance rénale.





Peut-on avoir une idée sur le nombre de centres de dialyse dont le Sénégal dispose ?





En 2003, il n’y avait que deux centres de dialyse au Sénégal. Il s’agit de celui de l'Hôpital Le Dantec et celui de l’Hôpital Principal. Le Sénégal est passé de 3 centres de dialyse en 2013 à 25 centres.





On avait un milliard dans la subvention de dialyse qui avait permis de décentraliser la dialyse avec un centre à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Tamba et à Kaolack. A partir de 2012, le Président Macky Sall a fait une politique d’extension qui fait que nous sommes aujourd’hui à 25 centres de dialyse. Actuellement, dans chaque région du Sénégal, il y a un centre de dialyse.





En 2005, le Sénégal comptait 3 néphrologues au Sénégal. Aujourd’hui, nous avons une école de néphrologie. Nous sommes avec 50 néphrologues qui sont majoritairement formés au Sénégal et qui sont dans ces différents centres. Mais, c’est toujours faible par rapport à la demande parce que nous sommes à moins de quatre néphrologues par million d’habitants alors que dans les pays développés, ils sont à plus de 30 néphrologues par million d’habitants. Cela veut dire qu’il y a du travail qui a été fait. Mais il faut continuer ce travail en termes de ressources humaines et d’équipements pour pouvoir combler le gap de la demande par rapport à la faiblesse de l’offre.





Il a été fait état de la perte de 200.000 kits. Qu’est-ce qui peut l’expliquer ?





Ce qu’il faut savoir, c’est que la dialyse coûteuse. C’est vrai que nous sommes un pays à ressources limitées. Depuis 2016, l’Etat dépense plus de 6 milliards par an et cela fait 42 milliards exactement et c’est énorme. Malheureusement, tout ce budget ne nous permet de soigner que 1.500 malades. D’ailleurs, c’est pour cela que nous avons organisé cette réunion pour se dire, nous n’avons pas beaucoup de moyens, mais nous devons optimiser pour qu’au moins le nombre de malades qu’on soigne avec cet argent puisse augmenter. D’où l’audit de l’utilisation des kits de dialyse. On s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de déperditions de kits de dialyse et qui était autour de 200.000 kits. Et à l’issue de l’atelier, il y aura des orientations et des recommandations qui seront faites aux fins d’optimiser leur utilisation.





Est-ce qu’il est possible qu’un malade puisse se prendre en charge chez-lui ?





C’est qu’on appelle les techniques de dialyse à domicile et ça ne date pas de maintenant. Ça se fait dans le monde depuis plus de 40 ans. Au Sénégal, cette prise en charge ne date pas d’aujourd’hui. Nous avons démarré depuis 2003. Mais le problème, c’est que cette technique ne s’est pas beaucoup développée et pour cette technique, le malade n’a pas besoin de se déplacer trois fois par semaine à l’Hôpital. Il vient, on l’hospitalise une semaine, on lui place un tuyau dans le ventre et au bout de quinze jours, on lui donne des poches contenant un dialysat et c’est lui qui va continuer le traitement à la maison. Chaque deux mois, il vient à l’hôpital pour des contrôles, des analyses. Il a la meilleure qualité qu’un malade qui est sur une machine d’hémodialyse, parce que nous avons constaté que les malades qui viennent trois fois par semaine ont des difficultés à travailler alors que le dialysé doit continuer à travailler ; parce que c’est du temps de travail qu’ils prennent. Quand vous êtes en dialyse péritonéale vous pouvez parfaitement être à Tambacounda ou à Kédougou ou ailleurs dans un lieu où il n’y a pas de centre, vous continuez à faire votre hémodialyse. Mieux, vous pouvez faire la dialyse péritonéale la nuit. Parce qu’on a un cycleur ou machine de la dialyse qui peut vous faire la dialyse péritonéale quand vous dormez la nuit. Cette technique à partir de cet atelier et de la perception que nos autorités auront, elles nous aideront nous les techniciens à mieux développer cette technique au Sénégal.





Quels sont les besoins en termes d’équipements et de ressources humaines pour mieux traiter les malades au Sénégal ?