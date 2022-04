Prix Goncourt, retour au pays, coupe du monde 2022 : Les confidences de Mohamed Mbougar Sarr

Le 3 novembre 2021, le monde de la littérature francophone découvrait le visage du nouveau vainqueur du prestigieux prix Goncourt : Mohamed Mbougar Sarr. Une consécration qui a fait de lui le premier africain subsaharien à remporter cette distinction grâce à son roman “La plus secrète mémoire des hommes”. Plusieurs mois après son triomphe, le jeune auteur a fait son retour au Sénégal pour présenter son œuvre au public. La cérémonie de dédicace s’est déroulée ce jeudi 31 mars à la maison d’édition L’Harmattan. S’étant prêté à l’exercice pendant une demie heure, le romancier a, au terme de cette séance, accordé un entretien exclusif à Seneweb.