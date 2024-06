"N'en parle pas" : La chanteuse Korka Dieng explique les raisons de son absence dans le clip

Sa voix a conquis les mélomanes dans le titre "N'en parle pas", en featuring avec le Burkinabé Smarty. Pourtant, dans le clip, Korka Dieng était l'absente la plus présente, grâce à sa voix captivante.





Selon la chanteuse, au moment du tournage du clip, elle était en tournée internationale avec le mythique Orchestra Baobab qui avait sollicité ses services. "Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je n'étais pas sortie sur la vidéo, alors que j'ai fait les chœurs et posé ma voix. Mais au moment du tournage, j'étais en Angleterre avec l'Orchestra Baobab et la production ne pouvait pas attendre. N'empêche, j'en suis très fière, car toute l'Afrique me félicite à travers cette vidéo. Je remercie le bon Dieu", a-t-elle déclaré à l'animateur Dj Bara sur Seneweb.







Par ailleurs, Korka Dieng vient de sortir sa nouvelle chanson intitulée "Namnala". Une ode à l'amour qui cartonne sur les réseaux sociaux.







Notons que Korka Dieng est la première chanteuse à intégrer le mythique groupe sénégalais de l'Orchestra Baobab.