[Vidéo] Sécurité maritime, Pétrole et gaz : « Le Royaume-Uni et le Sénégal vont travailler ensemble pour défendre leurs intérêts communs » (James Heappey)

Sécurité maritime, Pétrole et gaz : « Le Royaume-Uni et le Sénégal vont travailler ensemble pour défendre leurs intérêts communs » (James Heappey)

Dans le cadre de la venue au Sénégal du navire de guerre britannique HMS Trent, le ministre britannique des Forces armées, James Heappey, a accordé un entretien à Seneweb à bord dudit navire, pour parler de la coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et le Sénégal. Il a évoqué les raisons du déploiement de ce navire dans le Golfe de Guinée pour quelques semaines. James Heappey a, dans cet entretien, réitéré la disponibilité du Royaume-Uni à accompagner le Sénégal dans le cadre de la sécurité maritime, de la lutte contre le Covid-19 mais également dans l’exploitation de ses ressources gazières et pétrolières.

Entretien.





Parlez-nous de l’objet de votre visite au Sénégal





Le Sénégal est un partenaire important pour le Royaume-Uni en Afrique de l'Ouest. HMS Trent qui est le navire de guerre de la marine royale britannique est présent au Sénégal depuis quelques jours. La raison de la présence de ce navire est de profiter de l’opportunité que cela présente de rencontrer, d’échanger avec la marine nationale sénégalaise qui est une marine amie, et voir ensemble, discuter, évaluer les opportunités de travailler ensemble, d’identifier les sujets autour desquels ils peuvent collaborer dans l’avenir. Le navire de guerre est établi à Gibraltar mais dans l’avenir, il va faire des passages fréquents au Sénégal.





Axes de collaboration entre Londres et Dakar





Il y a beaucoup d’opportunités, le Royaume-Uni et le Sénégal devront travailler ensemble pour exploiter ces opportunités afin de défendre leurs intérêts communs. D’abord le fait que le Royaume-Uni investit de façon conséquente dans les secteurs du pétrole et du gaz au Sénégal, les deux pays partagent des intérêts communs comme la protection des routes commerciales et le fait d’avoir la tranquillité en mer et d’autres opportunités qui dépassent les questions de commerce, les questions de sécurité notamment les perturbations dans les ports, les remous des groupes extrémistes au Mali; ce sont des occasions qui présentent des nécessités de collaboration afin de pouvoir assurer la sécurité dans ces zones-là.





Motivations de la venue du HMS dans les eaux sénégalaises





C’est le premier déploiement de ce navire de guerre de la marine royale dans le golfe de Guinée de façon générale et au Sénégal en particulier, après le Nigeria et le Ghana. Il va au Cap-Vert et en Gambie ; il s'agit d’entrer en contact avec des partenaires et faire des démonstrations de capacité du navire, voir avec les partenaires sur le plan local comment travailler ensemble sur des défis communs. Le Royaume-Uni s’abstient de se présenter en donneur de leçons, il ne peut pas venir sur le continent, dans le golfe de Guinée et dire à ses partenaires comment gérer les questions de sécurité maritime auxquelles ils ont fait face depuis… Il s'agit de venir écouter, discuter, échanger, essayer d’avoir une compréhension des problèmes locaux, et comment travailler avec les partenaires pour résoudre ces questions.





Y a-t-il une autre raison liée à la présence du navire au Sénégal ?





Il n’y a pas d’agenda secret, HMS est là spécialement pour travailler avec les partenaires pour renforcer la sécurité maritime locale ; il y a énormément d’autres navires de ce type dans la même compagnie de la marine royale qui sont en train de se déployer un peu partout dans le monde pour faire le même travail auprès des partenaires internationaux. HMS Trent est un navire de guerre important, versatile, qui a des capacités extraordinaires et qui peut naturellement servir de modèle et d’inspiration pour les partenaires. Le Royaume-Uni et le Sénégal ont énormément de pistes de collaboration autour desquelles ils peuvent s’engager dans l’avenir. Après le Cap-Vert et la Guinée, le navire va retourner à Gibraltar en décembre. Partout où nous sommes passés, ils ont apprécié le déploiement du navire, au Nigéria, au Ghana, et l’hospitalité sénégalaise particulièrement est à saluer.





L’apport des entreprises britanniques à l’exploitation du pétrole et gaz sénégalais





Les entreprises britanniques ont des contrats en cours avec le Sénégal dans le cadre de l’exploitation du gaz, de ses ressources naturelles. Il ne faut pas percevoir en cela une contradiction avec la décision des gouvernements du monde surtout du Royaume-Uni à Glasgow (Cop 26), donc il faut aller vers une transition vers les énergies renouvelables, ils savent qu’il faut arrêter l’utilisation du gaz et du pétrole dans l’avenir, mais que c’est important dans le court terme, d’avoir accès à des réserves de gaz et de pétrole puisque c’est un enjeu important. Il faut se féliciter que le Royaume-Uni soit dans ce secteur-là, l’important c’est de voir ensemble comment travailler avec le Sénégal non seulement pour exploiter dans les meilleures conditions ces ressources-là mais de les protéger également.





Covid-19 au Royaume-Uni et apport de la Grande Bretagne au Sénégal dans la lutte contre la pandémie