Serigne Ba (Forum Civil Guinguinéo) : “Le manque de collaboration des services techniques départementaux pour la mise à disposition d’informations a été un obstacle”

Nouvel épisode de la série d’entretiens de Seneweb avec des Coordonnateurs du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International dirigée par Birahime Seck, déployés dans les différents départements du Sénégal. Avec Serigne Ba, Coordonnateur de la section Guinguinéo, nous nous sommes penchés sur les nombreuses initiatives menées par le Forum Civil auprès des populations pour qu’elles appréhendent mieux les enjeux de la gouvernance locale. M. Ba n’élude pas non plus les entraves que ses équipes peuvent rencontrer sur le terrain à cause du manque de coopération de certains élus locaux.





Pouvez-vous vous présenter ?





Je m’appelle Serigne Ba. Je suis le Coordonnateur de la Section Forum Civil de Guinguinéo. Je suis également l'intendant du lycée de Ngathie Naoude depuis 2016.





Quels sont les projets et programmes exécutés dans votre localité avec le Forum Civil ?





Avec le soutien financier de l’Union Européenne et la collaboration de l’Association des Maires du Sénégal (AMS), la section Forum Civil de Guinguinéo a déroulé des activités de renforcements de capacités des élus locaux et acteurs territoriaux des communes de Fass et Guinguinéo dans le cadre du Programme Certification Citoyenne.





Avec le soutien financier d'OSIWA, la section Forum Civil de Guinguinéo a mis en place un Club d’Intégrité et de Citoyenneté Active (CICA) au sein du Lycée Serigne Khassim MBACKE de Guinguinéo en Février 2021. Les élèves membres du CICA ont bénéficié de plusieurs formations sur les thématiques relatives à la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité.





“Lors des élections territoriales de janvier 2022, la section locale du Forum Civil a organisé des activités de sensibilisation notamment : une randonnée pédestre, des auditions citoyennes des candidats et des caravanes de sensibilisation pour la lutte contre la corruption”





Dans un souci d’accompagner les communes pour une mobilisation des ressources domestiques dans la justice fiscale, un Comité territorial pour la justice fiscale (CTJF) est mis en place par un arrêté de Mme Le Maire de la Commune qui nous accompagne beaucoup dans la mise en œuvre de nos activités. Les membres des CTJF ont bénéficié de sessions de renforcement de capacités sur la justice fiscale grâce à l’accompagnement de nos partenaires TJNA et OXFAM.





Lors des élections territoriales de janvier 2022, la section locale du Forum Civil a organisé des activités de sensibilisation notamment : une randonnée pédestre, des auditions citoyennes des candidats et des caravanes de sensibilisation pour la lutte contre la corruption et la redevabilité électorale. Ces activités sont fortement appréciées par les autorités et populations.





En dehors des projets financés par les partenaires, le Forum Civil a néanmoins organisé d’autres activités à savoir : une marche départementale suivie d’une pétition pour un plaidoyer auprès des autorités pour doter le département de Guinguinéo d’infrastructures et de services à la dimension de son statut de département. Nous avons également, sur proposition des autorités locales, participé activement aux commissions de distributions dans les quartiers des kits alimentaires aux familles impactées par le COVID 19 et organisé des caravanes de sensibilisation des populations sur les moyens de prévention de la pandémie et de la nécessité de se faire vacciné.





La Commune de Guinguinéo étant une zone à vocation agricole et les populations ont toujours déploré le manque de transparence dans le choix et l’octroi des semences de la commission de distribution et le Préfet a choisi par un arrêté le Forum Civil pour représenter la société civile.





Notre participation à la marche pour l’alourdissement des sanctions contre l’homosexualité et tout autre acte contre nature, suivi du dépôt d’un mémorandum auprès du Préfet du Département, a occupé une place de choix dans nos activités.





Est-ce que ces activités ont un impact sur les populations ?





Ces activités ont effectivement impacté positivement les populations.





Le programme de Certification Citoyenne a permis de capaciter les employés et conseillers municipaux sur la gestion administrative, sur l’état civil et les procédures budgétaires.





Le Maire et son équipe sont sensibilisés sur la transparence, la reddition des comptes et un suivi rigoureux du budget et les populations sont impliquées dans la gestion, l’entretien et la maintenance des infrastructures publiques.





A la suite de l’Audit à blanc de la Mairie de Guinguinéo, des corrections ont été apportées sur la tenue des registres, des réunions de commissions, des documents administratifs, sur les affichages règlementaires et la gestion participative et inclusive dans le processus budgétaire.





“Les populations commencent à comprendre l’importance du paiement de l’impôt mais, en retour, ils exigent la satisfaction de leurs besoins et une meilleure transparence dans le suivi budgétaire”





Dans le même ordre d’idées, les activités du Club d’Intégrité et à la Citoyenneté Active (CICA) ont suscité auprès des élèves un engagement citoyen matérialisé par des investissements humains au sein de l’établissement pendant la grève des enseignants et par des visites de sensibilisation auprès de leurs camarades des autres CEM sur la protection des biens communs naturels, sur l’amour de la patrie et la lutte contre la corruption.





Et cerise sur le gâteau, un panel animé par les chefs de services départementaux regroupant 200 élèves sur le thème « jeunesse et intégrité » a été organisé en présence du Coordonnateur Général, Birahime Sec, des membres du Bureau Exécutif et des Coordonnateurs et représentants des sections Forum Civil environnantes.





Dans le cadre du Projet de lutte contre la corruption et la promotion de la redevabilité territoriale financé par notre partenaire OSIWA, les membres des Comité de Gestion Ecoles (CGE) du lycée et des CEM ont été formés et les Comités non fonctionnels redynamisés.





Les membres du Comité Territorial pour la Justice Fiscale (CTJF) ont été formés, de nouvelles niches fiscales ont été identifiées et un plan d’actions a été établi pour une forte mobilisation des ressources dans la Commune de Guinguinéo.





Les populations commencent à comprendre l’importance du paiement de l’impôt mais, en retour, ils exigent la satisfaction de leurs besoins et une meilleure transparence dans le suivi budgétaire.





Les délégués de quartier ont vu leur travail de recouvrement facilité. La municipalité demande une réactualisation des rôles auprès des impôts et domaines de Kaolack et la commission de la fiscalité locale installée par les impôts et domaines de Kaolack.





Pour les élections locales de janvier 2022, une randonnée avec la participation de tous les candidats de la Commune et du Département a permis de pacifier le climat politique.





Les caravanes de sensibilisation se sont traduites par un retrait massif des cartes, un bon taux de participation et un scrutin apaisé.





La supervision citoyenne des membres du Forum Civil a contribué fortement à annihiler les tentatives de corruption et à circonscrire d’éventuels conflits le jour du scrutin.





Le Registre National Unique jugé très partisan a été pendant les travaux de distribution des kits alimentaires COVID-19 fortement modifié avec la proposition des membres du Forum Civil, présents dans tous les quartiers, de reconsidérer les critères et, à la place une enquête complémentaire de terrain a été faite. Des ménages vulnérables non pris en charge ont été rétablis à la place des ménages qui n’y avaient pas droit.





Les populations conscientisées sont allées en masse se vacciner contre la COVID 19 jusqu’à même rupture des vaccins au centre de santé et dans les postes de santé.





A la suite de la marche avec dépôt de pétition, le Département de Guinguinéo dispose désormais d’une brigade de sapeurs-pompiers et des sites sont identifiés pour faire office de Trésor, de Commissariat et Tribunal Départemental.





Au niveau de la Commission de distribution des semences et engrais les quotas et autres pratiques ont commencé à disparaître grâce à la présence permanente d’un membre du Forum Civil.





“Le manque de moyens pour les activités et la résistance de certains lobbies politiques surtout ont beaucoup perturbé les travaux de distribution des kits COVID-19 et des semences”





Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités ?







Effectivement des difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre à savoir : réticence des autorités politiques pensant à tort que le Forum Civil était venu pour faire un contrôle. Nous pouvons citer l’exemple dans la Commune de Fass, malgré l’intervention des responsables de l’Association des Maires du Sénégal, où le Maire avait arrêté les activités dès que nous avions commencé à parler de budget.





Le manque de collaboration des services techniques départementaux pour la mise à disposition d’informations a été un obstacle dans le déroulement de certaines activités.





Le manque de moyens pour les activités et la résistance de certains lobbies politiques surtout ont beaucoup perturbé les travaux de distribution des kits COVID-19 et des semences.





Une mauvaise perception de la société civile par les populations due aux comportements déplorables de certaines personnes qui se réclament souvent de la société civile.





Quelle est la nature de la collaboration entre la section locale du Forum Civil et les autorités locales ?





La section Forum Civil de Guinguinéo a fini de convaincre les autorités à travers l’implication de ses membres dans toutes les actions de développement, les plaidoyers, la capacitation des acteurs locaux raisons pour lesquelles cette collaboration est franche et utile.





Oui, nous avons de bonnes relations avec les autorités déconcentrées comme décentralisées.





“Le Préfet du département nous associe à toutes activités relevant de ses prérogatives et c’est le Forum Civil même qui représente la société civile dans le CDD”





Est-ce qu’elles vous associent à leurs activités ?





Mme le Maire et son conseil municipal de Guinguinéo nous associent à toutes leurs activités et mettent gracieusement à notre disposition les locaux de la mairie pour toutes nos activités.





Tous les documents dont le forum civil a besoin sont mis à sa disposition.





Le Président du Conseil Départemental nous invite à toutes leurs réunions et récemment lors de la présentation d’un projet de construction par des partenaires d’une usine de fabrication des matériaux de construction. Le Forum Civil fait partie du Comité de Pilotage.





Le Préfet du département également nous associe à toutes activités relevant de ses prérogatives et c’est le Forum Civil même qui représente la société civile dans le CDD.





Lors de ces législatives il a invité le Forum Civil à une rencontre avec les partis et coalitions et à la formation des membres des bureaux de vote.





“LE « FORUM DES SECTIONS » n’est pas un slogan creux, c’est une réalité incontestable. La posture et le leadership avéré de notre Coordonnateur Général y contribuent grandement”





Avez-vous identifié des problèmes de gouvernance dans la localité et quelles solutions préconisez-vous ?





Absolument des problèmes de gouvernance sont bel et bien notés dans les localités :





De l’attribution arbitraire de parcelles, cantines et autres privilèges à une clientèle politique à l’absence de fonctionnement des commissions spécialisées de la mairie en passant par l’absentéisme du bureau municipal et méconnaissance des textes régissant le périmètre de leurs pouvoirs ce qui produit des abus.





Les activités déroulées par le Forum Civil dans le cadre du programme de Certification Citoyenne et de la mise en place du Comité Territorial pour la Justice Fiscale (CTJF) ont beaucoup contribué à atténuer ces problèmes par un renforcement de capacités. Nous préconisons de continuer à sensibiliser les populations sur leurs prérogatives et leur rôle de contrôle citoyen, de renforcer les capacités des acteurs locaux et de mettre en place dans toutes les structures, des comités de gestion fonctionnels.





Avez-vous quelque chose à ajouter ?





Des mots de remerciements à l’endroit du Coordonnateur Général du Forum Civil Birahime Seck, des membres du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration pour leur confiance et leur accompagnement dans toutes nos activités. LE « FORUM DES SECTIONS » n’est pas un slogan creux, c’est une réalité incontestable. La posture et le leadership avéré de notre Coordonnateur Général y contribuent grandement et nous mettent à l’aise dans nos localités.