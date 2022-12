[La tanière des footeuses] Sira Ndiaye, Députée : «N’oublions pas que Aliou Cissé nous a fait rêver»

Sira Ndiaye, Députée : «N’oublions pas que Aliou Cissé nous a fait rêver»

Sira Ndiaye, députée dans le département de Mbour, est une footeuse dans l’âme et fan inconditionnelle du Real Madrid. L’amour de ce sport a été transmis par son père. Ce grand passionné n’hésitait pas à amener sa fille au stade pour aller voir les matchs et tournois. Elle finit même par pratiquer une discipline sportive : le handball. Mais cela n’enlève en rien son coup de foudre pour le ballon rond.





L'équipe nationale du Sénégal s'est inclinée en huitièmes de finale face à l'Angleterre. Qu’est-ce qui a manqué à cette équipe dimanche dernier ?





Je tiens à féliciter nos braves lions. Ils n’ont pas démérité car ils ont tout donné dans cette compétition. Mais c’est la loi du football. Ce n’était pas évident vu les absences notamment de Sadio Mané, notre meilleur joueur. Il faut aussi compter la blessure de Cheikhou Kouyaté et l’absence d’Idrissa Gana Gueye. Le Sénégal en était à son 12e match en coupe du monde et l’Angleterre jouait son 74e ou 75e match. N’oublions pas de noter que le championnat anglais fait partie des meilleurs au monde. Vous voyez nettement la différence de jeu entre le Sénégal et l’Angleterre. Ce sont des éléments de taille à souligner et en toute objectivité, ils étaient meilleurs que nous. Ils sont plus forts sur le plan défensif et sur le plan offensif. Je peux dire que l’Angleterre a joué son meilleur match depuis le début de cette compétition.





“Krépin Diatta n’a pas été à la hauteur”







Quelle analyse globale faites-vous du jeu des lions dans ce match ?





Krépin Diatta n’a pas été à la hauteur. C’est aussi important de souligner que Ismaïla Sarr a fait ce qu’il pouvait avec un peu d’espace. Il a fait un très bon match. Mais il faut reconnaître qu’on n’a pas produit un bon jeu. Notre milieu n’est pas solide. Nous avons juste pu tenir jusqu’à la 38ème minute de jeu. C’est tout le contraire de l’Angleterre qui a un beau milieu. Elle a également pu marquer à sa première occasion là où nous avons eu deux occasions ratées. Le plus important en football est de marquer et nous l’avons raté dès les premières minutes avec Boulaye Dia et Ismaïla Sarr. Cela montre qu’il faut savoir saisir les occasions dans ce sport. Cependant rien n’est perdu.





Le forfait d’Idrissa Gana Gueye et la blessure de Cheikhou Kouyaté ont pesé sur la balance. Car ils ont plus d’expérience que les autres joueurs. C’est vrai que l’équipe a besoin de jeunes mais Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté peuvent continuer à accompagner l’équipe. Nous avons placé beaucoup d’espoir aussi en Ilimane Ndiaye et Ismaïla Sarr. Mais concernant ce dernier, il n’a pas joué à son poste favori.





“Il faudra donner à Aliou Cissé du temps pour revenir en force”







Vous parliez tantôt de l’importance de respecter le choix du coach. Comment jugez-vous la performance d'Aliou Cissé ?





Nous ne pouvons le dissocier de l’équipe. Il ne faut pas oublier que c’est lui qui nous a offert notre première coupe d’Afrique. C’est aussi grâce à lui qu’on s’est qualifié pour le mondial. Aliou a tout mon respect car il a osé porter cette équipe. Nous sommes aussi parmi les 16 meilleures équipes du monde avec ce mondial. C’est une performance. Il a toute sa place à la tête de l’équipe. Nous devons songer à comment renforcer l’équipe avec l’appui de la fédération pour de nouvelles recrues. Il faut aussi voir comment l’accompagner dans l’encadrement car le Sénégal ne manque pas de bons joueurs. Il faudra lui donner du temps pour revenir en force. Aliou Cissé est à sa place et n’oublions pas qu’il nous a fait rêver.





L’aventure s’est arrêtée en huitièmes de finale pour le Sénégal. Mais une autre équipe africaine, le Maroc, a su créer la surprise. Quel regard portez-vous sur cela ?