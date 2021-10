Accident de Kandiadhiou : Le bilan s'alourdit à 5 morts

L'accident survenu ce vendredi à Kandiadhou dans la commune d'Oulampane (département de Bignona) s'est alourdi à 5 morts enterrés cette après-midi. A ce bilan macabre s'ajoute à une liste de six blessés dont 5 dans un état grave. Ils seront évacués à Ziguinchor demain pour les besoins de soins intensifs selon les dernières informations.





Les victimes avaient quitté le village de Salabene, un quartier du village de Kandiadhou, pour se rendre en charette au village de Kanfenke situé à trois kilomètres de Kanilayes en Gambie. C'est en cours de route que leur charrette à bord de laquelle avaient pris place 11 personnes, a sauté sur une mine.

Informé, le maire d'Oulampane et son équipe ont recensé toutes les famille des victimes et se rendent demain sur les lieux pour apporter leur soutien moral et leur appui financier et matériel.