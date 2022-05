Accident lors d’un cortège de mariage, un enfant de 11 ans dans un état critique

La victime a été évacuée en urgence vers un hôpital, ses jours seraient en danger. Selon les premières constatations, la vitesse pourrait être en cause dans cet accident. Une enquête a été ouverte.



La fête a été gâchée. Alors qu’il participait à un convoi de mariage à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse (Haute-Garonne), un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Le conducteur, qui avait deux passagers à bord, serait, selon les premiers éléments de l’enquête, seul en cause. Aucun autre véhicule n’aurait été impliqué, rapporte nos confrères de la Dépêche du Midi.



Malheureusement, dans ce violent choc, un enfant de 11 ans qui était à bord, a été grièvement blessé. Il aurait été éjecté du véhicule décapotable. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu 31 dans un état critique, selon le quotidien régional.



Samedi soir, il était entre la vie et la mort après avoir été évacué dans un hôpital spécialisé de la Ville Rose. L’autre passager ainsi que le conducteur ont aussi été pris en charge par les secours et hospitalisés mais ils étaient plus légèrement touchés. Leurs jours ne seraient pas en danger.



La cause de ce dramatique accident est « probablement liée à une vitesse excessive », indiquent au site Internet local Actu Toulouse les gendarmes de la Haute-Garonne. Les militaires de la compagnie de Toulouse Mirail sont chargés de l’enquête et ont procédé aux premières constatations afin de déterminer les raisons exactes de cet accident.