Accident mortel à Kédougou : Heurté de plein fouet par un bus, un sexagénaire meurt sur le coup

Y.F.C, artiste percussionniste de son état, a été heurté de plein fouet par un bus de soixante places en service à la société minière de Mako. C’est aux environs de 18h 30mn, ce lundi, que l’irréparable s’est produit sur la route nationale n°7 à hauteur du croisement de la route qui mène à Bantaco, localité située à 35 Km de la commune de Kédougou.







L’homme revenait de Bantaco (site d’orpaillage) quand il a rencontré subitement, au niveau du croisement, le bus qui transportait le personnel de la mine de Mako. Le choc a été si violent que l’homme est mort sur le coup.





Alertés, les éléments de la 64ème compagnie d’incendie et de secours se sont déployés sur les lieux pour acheminer le corps sans vie du sexagénaire. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Kédougou en poste à Bantaco se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d’usage et ouvrir une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident mortel qui a coûté la vie à cet artiste percussionniste.