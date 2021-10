Accident tragique à Gossas : L’identité des 05 victimes connue

L’accident tragique survenu hier jeudi 30 septembre à hauteur du village de Ndiébel à 4 km de Gossas a fait 05 morts et 03 blessés tous membres d’une même famille et originaires de Louga. Les victimes étaient à bord d’un véhicule de type L200 de marque Mitsubishi qui venait de Louga en direction de Nioro. Selon une source de Seneweb proche de l’enquête, le véhicule a dérapé avant de se renverser. Le bilan fait état de 05 morts et 03 blessés. Les personnes décédées sont : Aziz Bara Thiaw, Amadou Thiaw, Fallou Thiaw, Souadou Thiaw et Abdou Aziz Thiaw. Toutes les victimes ont été évacuées dans les structures sanitaires de Fatick et de Diourbel.