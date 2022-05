Accusé d'avoir volé un téléphone, il exige des preuves et atterrit en prison

Le prévenu C. Sy n'en démord pas. Attrait à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, pour vol à bord d'un moyen de transport en commun, rapporte le quotidien national, il a été condamné à deux ans, dont trois mois ferme.



À en croire le procès-verbal de police, le 24 mai dernier, vers 9 heures, le receveur d'un bus Tata, en provenance de Bourguiba, remarque que Sy avait dérobé le téléphone d'un autre passager sans que ce dernier ne s'en rende compte.



D’après Le Soleil qui donne l'information, le receveur a alors fait signe au propriétaire de l'appareil de vérifier s'il avait toujours par devers lui son téléphone, non sans désigner, du menton, C. Sy qui a eu le toupet de persister dans ses dénégations.



Descendu précipitamment à hauteur de l'arrêt sis à l'École normale supérieure (Ens), le suspect, rattrapé par le receveur et des passagers, a finalement rendu le téléphone portable à à son propriétaire.



Face aux juges, C. Sy a réfuté les faits, soutenant qu'il ne se trouvait pas dans un bus Tata, mais dans un car "Ndiaga Ndiaye". Et que c'est l'apprenti, et non un receveur, est descendu du véhicule pour lui réclamer le téléphone.