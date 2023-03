Accusé de viol sur une mineure : Il exige aux policiers de Comico des analyses

Une sordide histoire de mœurs implique une adolescente de 14 ans qui aurait été kidnappée et abusée sexuellement dans une chambre durant deux jours par un quadragénaire. Sa sœur a déposé une lettre plainte sur la table du chef de service du commissariat de Yeumbeul-Comico pour viol sur une mineure contre M. Thiam.







La présumée victime a retracé le film de son sale quart d’heure passé entre les mains de son présumé ravisseur. La native de Louga vit avec sa grande soeur à Dakar. C'est en allant à la boutique acheter du pain le 17 mars dernier qu'elle aurait été interceptée par M. Thiam qui lui aurait demandé de monter sur sa moto.





"Je n'ai pas hésité, parce que nous vivons dans le même domicile. M. Thiam m'a emmenée dans une chambre sise à Fass Mbao où il m'a abusée sexuellement pendant deux jours. Ensuite, il m'a remis de l'argent en me conseillant de rentrer auprès de ma famille à Louga", a confié la fillette de 14 ans sur procès-verbal, selon des sources de Seneweb.





Mais la présumée victime avait pris le soin de garder ses habits souillés de sang dans son sac pour fournir des preuves en cas de besoin. Elle a dénoncé son présumé kidnappeur et violeur à sa grande soeur F. A. Diop.





Pour tirer cette affaire au clair, les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont établi une réquisition adressée à une structure sanitaire. Après examens, le gynécologue a constaté des lésions hyménales anciennes, d'après le certificat médical versé dans le dossier transmis au procureur.





Munis de toutes ces informations concordantes, les éléments du commissariat de Yeumbeul-Comico ont procédé à l'arrestation du présumé violeur.





Interrogé sur procès-verbal, le mécanicien âgé de 40 ans a nié partiellement les faits qui lui sont reprochés. En effet, il a reconnu seulement avoir croisé la jeune fille ce jour-là.





Pour laver son honneur, le mis en cause a déclaré aux enquêteurs qu'il est prêt à payer et à subir toutes les analyses. "L’analyse des habits envoyés à la Division de la police technique et scientifique a révélé une présence de sang humain sur les habits et une absence de sperme", lit-on dans le rapport.





Au terme de l'enquête, le quadragénaire incriminé a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour viol sur une mineure de 14 ans, selon des sources de Seneweb.