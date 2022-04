Acte contre-nature: Un boulanger "viole" son ami de 10 ans





Malgré la criminalisation des actes de viol et de pédophilie, les délinquants sexuels ne cessent de faire des victimes au Sénégal. Loin d'être découragés par cette loi, ces criminels ciblent les mineurs.



Parmi eux, figure le boulanger I.G qui a été présenté ce mercredi au procureur de Diourbel pour pédophilie, attentat à la pudeur avec violence et détournement commis sur un mineur de 10 ans.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le jeune homme âgé de 22 ans a été arrêté par les policiers du poste de Gouye Mbind à Touba.



En effet, l'écolier coranique avait l'habitude de fréquenter le mis en cause. Au fil du temps, ils ont tissé une relation amicale en dépit de la différence d'âge.



Mais cette belle entente a volé en éclats le jour où le boulanger a traîné son ami de 10 ans dans un bâtiment en construction avant d'abuser sexuellement de lui, par derrière.



Suite à cette agression sexuelle, le prédateur sexuel a sommé la victime de ne pas le dénoncer.



Toutefois, l'affaire s'est ébruitée lorsque l'élève coranique saignait par derrière, souffrant de maux de ventre. Ainsi, l'enfant a raconté le film de son calvaire à sa mère qui est tombé des nuées.



Écœurée, la dame domiciliée au quartier Keur Baye Lahad a débarqué au domicile du mis en cause. Mis devant le fait accompli, son voisin de quartier a reconnu avoir abusé sexuellement de son fils.



Malheureusement, les deux familles ont tenté de régler l'affaire à l'amiable en vue de conserver leurs liens. C'est à ce moment que, la mère de la victime a déposé une plainte sur la table du chef de service du Poste de Gouye Mbind contre l'indélicat ami de son fils.



Intraitable avec les hors-la-loi, le Lieutenant Elhadji Ndiogou Mbaye a activé ses hommes qui ont ouvert une enquête.



Mis aux arrêts par les éléments de la brigade de recherches dudit service, I.G a fini par craquer sur procès-verbal. Toutefois le boulanger déclare ignorer le mobile de son acte.