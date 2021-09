Affaire de mœurs : Un aveugle épingle sa femme avec un autre homme

De retour d’un long voyage, D. Ba va avoir une mauvaise surprise. Comme le rapporte IGFM qui relaie les propos du vieil homme entendu par le parquet de Louga, ce mardi 31 août, une fois à la maison, il s’est empressé d’aller dans la chambre de sa deuxième femme afin de la saluer. Sur place, il entend la voix d’un homme qui a selon lui pris la fuite par la fenêtre en l’entendant venir. Mais le libertin a laissé son téléphone sur les lieux lequel a été aussitôt saisi le sieur Ba.





Toujours devant la barre, le non-voyant renchérit que sa « Niarel » sans doute éprise de honte a quitté le domicile conjugal pour se rendre chez ses parents. A présent, le plaignant souhaite le retour de sa dulcinée à défaut de quoi, elle est appelée à rembourser la dot qu’il estime à hauteur de 700 000 FCfa.





De son côté, la mise en cause qui se nomme Diary Sow a été entendue et a tout rejeté en bloc. Affirmant dans un premier temps qu’elle n’a pas été surprise par son mari avec un autre homme et qu’il s’agirait d’un complot orchestré par sa coépouse. Elle a par la suite justifié son départ du domicile conjugal par le comportement des enfants de son mari à son égard. Et concernant le montant de la dot évoqué par le mari, elle affirme qu’il serait d’ordre de 150 000 mille FCfa, une somme bien loin des 700 mille réclamée par le mari.





Le dossier est actuellement entre les mains du tribunal d’instance de Louga qui a mis l’affaire en délibéré au 2 novembre prochain.