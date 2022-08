Affaire LGBT à Castors : L'homosexuel, les "bine-bine" et les deux ados

Le présumé homosexuel P. A. Dembélé, âgé de 35 ans, est déféré ce 25 août chez le procureur pour détournement de mineur. Il a été piégé par les élèves A. B. Diagne (18 ans) et O. Bâ (17 ans) qui voulaient lui faire passer un sale quart d'heure pour ses penchants sexuels. Ces jeunes ont également été arrêtés et poursuivis pour violences et voies de fait.



En effet, c'est via le réseau social Snapchat que Dembélé, né en 1987 et domicilié à la Sicap Liberté 2, a invité les deux adolescents. Il s'est servi d'une image de jeune fille sous le pseudo "Jolie fesse 21", pour envoyer des vidéos à caractère pornographique à A. B. Diagne avec qui il entretenait des discussions pas du tout catholiques.



C'est ainsi qu'A. B. Diagne a suspecté l'intention de Dembélé avant de lui demander s'il était homo. Ce qu'il a avoué, rapporte le quotidien "Source A".



Les deux adolescents ont alors accepté le rendez-vous de l'homme. Sauf que ce dernier ne se doutait point du plan concocté par ces jeunes. Ils lui ont fait passer un sale quart d'heure et l'homo a fini par se réfugier auprès du policier qui régulait la circulation à Castors.



Il a laissé sur place les "bine-bine"(perles) qu'il portait autour de ses reins, avant de trouver refuge auprès de l'agent de sécurité.



Blessé à la tête, il sera évacué d'urgence à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff avant d'être conduit au commissariat de Dieuppeul. Devant les enquêteurs, Dembélé a avoué être gay depuis 2004. Il est susceptible d'être poursuivi par le ministère public pour détournement de mineur. Quant aux deux garçons mis en cause dans l'agression, ils risquent d'être poursuivis pour violences et voies de fait.