AIBD : A peine arrivé au Sénégal, un touriste se fait voler 700 euros par un taximan

un touriste se fait voler 700 euros par un taximan

L. Christian n'oubliera pas de sitôt son séjour au Sénégal. Arrivé à l'Aibd vers 22 h, courant décembre, il a pris un taxi pour qu'il le conduise à Saly. Il explique au taximan qu'il voulait faire du change et lui remets 700 euros. Malheureusement, il ne reverra plus le taximan qui s'est fondu dans la nature.





Pis, il n'arrive plus à reconnaître la personne à qui il avait remis ses euros.

C. D., chauffeur de taxi Aibd de 48 ans sera arrêté et attrait à la barre du tribunal de grande instance de Mbour. Quelqu'un aurait appelé les gendarmes pour leur dire qu'il avait vu le blanc remettre les euros à C. D.





P. N., le chauffeur de taxi qui devait récupérer le blanc à son arrivée à l'aéroport a essayé tant bien que mal de faire porter le chapeau à son collègue. Il explique que L. Christian lui aurait dit que C. D. ressemblait fort à la personne à qui il avait remis l'argent mais il n'en était pas convaincu.





"Je devais récupérer L. Christian mais je suis arrivé en retard. L. Christian m'a dit qu'il avait remis l'argent à C. D. car quand il l'a vu se pointer devant lui, il a pensé que c'était moi, car il avait quelques traits de ressemblance avec moi", explique P. N.





Mais, C. D. insiste sur le fait qu'à 21 h il était déjà rentré au quartier Golf de Dakar et qu'à 22 h il était aux côtés de sa femme.





Le procureur a demandé au tribunal la relaxe pure et simple du prévenu car la partie civile n'était pas en mesure de dire que c'est C. D. qui a reçu l'argent.





Le taximan a été finalement relaxé au bénéfice du doute.