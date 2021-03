ALICIA FAYE (25 ANS), TUÉE D’UNE BALLE DANS LA TÊTE EN GUYANE

Son père, Bernard, a indiqué que la famille de la victime ne savait pas, jusqu’à la terrible nouvelle, qu’elle avait quitté la France métropolitaine. Elle était même encore présente avec ses proches le dimanche 7 mars pour la fête des grands-mères. « On ne savait pas qu’elle était en Guyane. Elle est partie parce qu’elle était avec un Guyanais qui l’a rabattue sur la Guyane en lui brouillant la tête ou je ne sais pas par quel moyen... », a-t-il indiqué à la 1ère . Ils avaient signalé sa disparition le jour de la découverte du corps, n’ayant plus de nouvelles de son téléphone portable.





Alicia Faye, 25 ans et originaire de la région bordelaise, a été retrouvée tuée d’une balle dans la tête samedi dernier, à Cayenne, en Guyane. Une enquête pour assassinat a été ouverte, afin de déterminer les circonstances de son décès.Selon les premières constations, la jeune femme « est décédée d’une blessure par arme à feu localisée sur la région frontale du crâne », a indiqué le procureur de la République. Une autopsie doit être réalisée vendredi pour en savoir plus.« IL FAUT QU’ILS FINISSENT DERRIÈRE LES BARREAUX D’UNE PRISON »« C’était une sportive, elle avait des valeurs ma fille (…). On me l’a tuée », se désole le papa. « Ce sont des irrespectueux, des pourris, il faut qu’ils finissent derrière les barreaux d’une prison », a-t-il poursuivi. Il a également posté un message sur la page Facebook du club de boxe où il entraine.Contacté, le parquet de Cayenne devrait communiquer à ce sujet en fin d’après-midi. Une source proche du dossier affirme qu’une enquête de la police judiciaire est en cours, une procédure “contre x” aurait été lancée.