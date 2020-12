Amoureux, ils meurent main dans la main du covid-19

Paul et Rose Mary Blackwell se sont aimés jusque dans la mort. Ce couple d’Américains de 61 et 65 ans a succombé dimanche de complications liées au covid-19, rapporte le site Internet du magazine «People». Les deux mariés se sont tenu la main dans leurs derniers instants à l’hôpital Harris Methodist, au Texas. Avant de s’éteindre ensemble, ils avaient passé plusieurs jours en soins intensifs mais leur état général a empiré au point que leur famille a été obligée d’accepter de réduire peu à peu les soins, pour les laisser partir.







«Deux de mes frères étaient dans la chambre à ce moment-là et ils ont fait venir ma belle-mère pour qu’elle soit avec mon père au moment d’éteindre les machines. Ils ont fait en sorte qu’ils se tiennent la main et ils sont partis en quelques minutes», a confié le fils de Paul Blackwell à CBS 11. «Je n’avais jamais rien vu de tel avant et c’est dur de trouver les mots après ça», a-t-il ajouté. Paul et Rose Mary Blackwell étaient tous les deux enseignants à la Grand Prairie Independent School District. «Rose Mary et Paul vont manquer à beaucoup de monde. Nos prières et pensées vont à leur famille, amis, collègues et étudiants, du passé et du présent», a fait savoir l’établissement dans un communiqué publié par «People».







Une page de collecte de dons a été ouverte pour aider les proches à payer les funérailles du couple. «Ils laissent de nombreux êtres chers, dont (leurs enfants, leurs épouses, 20 petits-enfants, sœurs, frères, cousins, nièces, neveux et parents). Nous sommes tous à court de mots en ce moment, mais nous voulons remercier tout le monde pour les prières», peut-on lire. Au total, 302 300 personnes ont perdu la vie aux Etats-Unis du covid-19. Le pays compte plus de 16 millions de personnes infectées. Au Texas, où vivait le couple, 24 796 sont mortes depuis le début de la pandémie