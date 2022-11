Anthropophage à Sandiara : accusée par le «khoy» d’avoir «mangé» son propre fils, une mère de famille lynchée et chassée du village

Une rocambolesque affaire d’anthropophage supposé secoue le village de Louly Sindiane, dans la commune de Sandiara, à Mbour. Une dame nommée M. F a été lynchée et chassée de la localité par ses neveux, qui l’accusent d’avoir «mangé» son propre fils, leur cousin Malick Sène.



Ce dernier était cultivateur de son état. Il est décédé mardi dernier des suites d’une longue maladie qu’aucun des médecins qu’il a consultés n’a réussi à identifier. Il avait 27 ans. L’expédition punitive a concerné également les deux frères et la belle-sœur de la mère de la victime.



D’après L’Observateur, qui parle de cette affaire dans son édition de ce lundi, les quatre mis en cause ont été désignés responsables de la mort de Malick Sène au cours d’une cérémonie de «khoy» organisée, dit-on, pour identifier la cause et les coupables du décès de ce dernier.



Persuadés de la justesse du verdict du «khoy», trois cousins de Malick Sène attaquent sa mère, leur tante donc, leurs propres pères, D. F et M. F (à ne pas confondre avec les initiales de la mère du défunt), ainsi que l’épouse de ce dernier, S. D. Appuyés par quelques villageois, ils les tabassent avant de les chasser du village.



Après avoir trouvé refuge à Guitir, leur village d’origine, les victimes se rendent à la Brigade de gendarmerie de Sandiara pour raconter leur histoire. Les trois cousins de Malick Sène seront arrêtés et placés en garde à vue. D’après L’Observateur, ils ont reconnu les faits. Le trio a été déféré, jeudi dernier, au parquet de Mbour.