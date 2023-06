Armé de couteaux et ivre, le sexagénaire poursuit sa femme…

A la suite d’une dispute avec son mari, F. Niang, son épouse s’était réfugiée chez son neveu qui habite à côté. D’après Le Soleil, elle espérait échapper à la furie de son époux. Sauf que, souligne le journal, ce dernier l’a poursuivi.



Armé de deux couteaux, F. Niang a fracassé la porte d’entrée, décidé à faire passer un sale quart d’heure à sa femme qui avait quitté le domicile conjugal.



Craignant le pire, l’épouse du neveu appelle son mari au secours avant l’arrivée des policiers. « A mon arrivée, il était armé de deux couteaux. Son épouse et ses enfants s’étaient retranchés dans les toilettes. Quand il m’a vu, il est entré dans une colère noire », a confié le neveu aux enquêteurs.



Pour sauver son oncle de la prison, le neveu a changé de version, à la barre du Tribunal. « Il n’était pas armé. Il n’a pas proféré de menaces à mon encontre », a-t-il servi.



Acculé par le Parquet, il a fini par avouer que sa déposition initiale était la bonne.



« F. Niang était ivre »



De son côté, le prévenu a partiellement reconnu les faits, confiant avoir fracassé la porte. Mais, il a nié être armé en se rendant chez son neveu. « Nous nous sommes disputés jusqu’en bas. C’est là-bas que j’ai saisi le couteau pour lui dire d’arrêter de m’injurier », s’est-il défendu. Les policiers ont confirmé qu’il détenait deux couteaux et qu’il était en état d’ébriété.



F. Niang a été condamné à six mois assortis du sursis pour violation de domicile, menace de mort et détention d’arme blanche.