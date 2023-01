Armes à feu et munitions saisies à Touba: Les nouvelles révélations de l'enquête

Du nouveau dans l'affaire des deux individus arrêtés au marché Ocass de Touba pour détention illégale d'arme à feu et de munitions. Selon des sources de Seneweb, les mis en cause, A.Fall et M.Diène seront présentés, demain mercredi, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel.







L'opération mixte menée au marché Ocass, le 1 janvier dernier, a permis aux policiers et aux gendarmes de faire tomber A.Fall. Il avait par devers lui un pistolet. M.Diène, un cultivateur de son état, a été pris avec deux munitions par les forces de défense et de sécurité.





Les aveux des deux mis en cause





Interrogé par les enquêteurs, le soi-disant menuisier a avoué qu'il était venu au marché Ocass pour acheter des munitions. C'est dans ce cadre que l'homme âgé de 66 ans a été mis en rapport avec M.Diène. Ce dernier a tenté de faire croire aux enquêteurs qu'il a ramassé les deux munitions.





La fructueuse perquisition effectuée dans le domicile de A.Fall





Interpellé avec un pistolet au marché, A.Fall a été enfoncé par la nouvelle découverte faite dans son domicile. La perquisition effectuée à la concession située au quartier Ndoyenne de Mbacké s'est soldée par la saisie d’un fusil et de 50 cartouches en plomb, 10 munitions de 8 mm.