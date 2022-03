Arrestation musclée d'un bandit à Yeumbeul : Des agresseurs brandissent leur machette contre la police qui ouvre le feu

Des agresseurs brandissent une machette contre la Police

N'eût été la bravoure et la ténacité des policiers du commissariat de Yeumbeul, un gang d'agresseurs aurait commis l'irréparable. En effet, ayant dépouillé un chauffeur de taxi et un technicien de l'UCG, ces bandits ont opposé une farouche résistance aux hommes du commissaire Sall qui voulaient les arrêter. S'opposant aux policiers, les cinq agresseurs ont brandi leur machette et usé d'une pompe asphyxiante, selon des informations exclusives de Seneweb. En riposte, la police a tiré un coup de sommation avant de ferrer l'un d'eux.

Arrestation musclée d'un dangereux bandit ! Sous le coup de plusieurs plaintes, I. S. est tombé finalement dans les filets des hommes du commissaire Sall, au quartier Ben Baraque de Yeumbeul aux environs de 5 h du matin. Tout est parti lorsque ce malfrat et quatre de ses comparses ont agressé un chauffeur de taxi et un technicien de l'UCG.





Mais une patrouille de police, en mission de sécurisation au niveau de ce quartier, est tombée sur la scène. Alors, les cinq bandits se sont opposés farouchement à leur arrestation. Ainsi, ils ont brandi leur machette et ont fait usage d'une pompe asphyxiante contre les hommes du commissaire Sall.





Mais la ténacité et le professionnalisme des limiers ont eu raison des agresseurs. Ils sont parvenus à repousser le danger avant de mettre la main sur l'un d'eux. Non sans mal. En effet, un policier a tiré un coup de sommation pour les disperser.





Moins chanceux que ses compères qui ont pris la fuite, I. S., âgé de 36 ans, a été arrêté puis embarqué à la police.





Il ressort de l'enquête que ce malfrat arrêté était activement recherché par d'autres services, d'après des sources de Seneweb.