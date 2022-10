Arrêté à Touba : Thiam Noble Bi avait vidé le compte Wave de son voisin

Thiam Noble Bi avait vidé le compte d

C. T. alias "Thiam Noble Bi" se trouve actuellement dans la cave du tribunal de grande instance de Diourbel. Ce menuisier métallique a été arrêté à Touba, puis déféré par les policiers du poste de Gouy-Mbind. Selon des sources de Seneweb, le mis en cause avait pompé 469 900 F Cfa dans le compte Wave d'un de ses voisins de quartier pour se la couler douce. Il risque la prison. Détails !





N'eût été la persévérance et la ténacité des policiers du poste de Gouy-Mbind, A. Diop aurait perdu ses 469 900 F Cfa.

En effet, ce chauffeur domicilié au Jaakay Serigne Mbaye Ndiaye de Touba avait constaté qu'un retrait frauduleux a été effectué dans son compte Wave. Aussitôt, la victime a contacté le service clientèle de cette plate-forme de transfert d'argent. Wave confirme à A. Diop cette arnaque avant de lui notifier le point de service d'où a été effectué le retrait.





Ne sachant plus à quel saint se vouer, le chauffeur s'est présenté dans les locaux du poste de Police de Gouy-Mbind où il a déposé une plainte contre X sur la table du lieutenant Mbaye.





L'exploitation des résultats de la réquisition adressée au directeur général de Wave a permis aux enquêteurs d'identifier l'escroc C. T., détenteur du numéro de téléphone 78 [...]. Suite à une géolocalisation, les éléments de la brigade de recherches de la police de Gouy-Mbind ont fait chuter Thiam noble bi.





Mis devant le fait accompli, il a reconnu avoir pompé la somme de 469 900 F Cfa dans le compte Wave de son voisin de quartier, A. Diop. Dans ses aveux, C. T. dit "Thiam Noble Bi" déclare avoir acheté une moto Jakarta et donné une partie de l'argent à sa mère. Il se la coulait douce avec le reste du butin, d'après ses propos.





Selon des sources de Seneweb proches du parquet, l'escroc a retracé son modus operandi sur le procès-verbal transmis au procureur. "Mon voisin de quartier nous avait lancé un défi devant une boutique. A. Diop avait dévoilé publiquement le code secret de son compte Wave, en déclarant que personne ne peut l'arnaquer. J'ai réussi à maîtriser les quatre numéros avant d'aller récupérer son numéro de téléphone auprès d'une boutique Free. Puis, j'ai inséré la puce Free avant de vider son compte", a déclaré Thiam noble bi lors de son interrogatoire.





Au terme de l'enquête, C. T. a été déféré ce vendredi matin pour accès et maintien frauduleux dans un système informatique et escroquerie via Wave. Il file directement vers la prison de Diourbel.





Pour rappel, les policiers du poste de Gouy-Mbind, sous la direction du lieutenant El Hadj Ndiogou Mbaye, ont arrêté plusieurs escrocs via Wave depuis quelques mois.