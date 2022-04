Arrêté pour vol, un lutteur accuse la pandémie de Covid-19...

À cause de la pandémie de Covid-19, le lutteur de l'écurie Lansar Sékou Ngallo, alias Alune Mané No 2, dit ne plus arriver à joindre les deux bouts. En effet, il est resté deux (2)ans sans avoir de combat.



Informé de la maladie de sa femme, rapporte le quotidien L'AS dans sa livraison de ce vendredi, il a décidé d'aller voler à son secours. C'est ainsi qu'il a dérobé une charrette et un cheval cheval.



Le juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar, qui a disqualifié le vol de de bétail en vol simple, a finalement le lutteur condamné Sékou Ngallo à une peine de mois assortie de sursis.