Arrêtée pour trafic de drogue avec son amant charretier , elle avait "miné" la marchandise dans...

Le couple Soukeyna et Youssou Diop qui flirtait avec la drogue a fini par tomber dans les filets des éléments du commissariat de Bargny, lors d'une opération de sécurisation.



Ce jour-là, informe Les Échos, alors que les amants se trouvaient à bord d'une moto à destination de Toubab-Dialao, ils ont été interceptés par les policiers qui ont immobilisé leur engin.



Fouillée, Soukeyna Diop a été trouvée détentrice de 4 cornets de yamba. Interrogée, elle a attribué la paternité de l'herbe qui tue à son amant Youssou par-devers qui les flics ont trouvé 20 billets de 500 F Cfa.



Arrêtés, ils ont été jugés ,hier, devant tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d'offre ou cession de chanvre indien. Interrogée, Soukeyna Diop, 22 ans, a maintenu ses accusations contre son copain.



«Quand nous nous rendions à moto à Toubab-Dialao, Youssou a subitement changé de chemin pour prendre les ruelles de Bargny. C'est par la suite qu'il m'a confié un sachet dont j’ignorais le contenu et qui a été trouvé sur moi. Comme j'étais surprise, je lui ai demandé les raisons de cette déviation, il m'a répondu qu'il voulait éviter les montages de flics. Mais, quand nous avons repris la voie normale, les policiers nous ont arrêtés et demandé de descendre pour procéder à notre fouille», a-t-elle raconté.



Pour sa part, Youssou Diop a, à son tour, mouillé sa copine. «Cet argent qui a été trouvé par-devers moi constitue un revenu que j'ai gagné dans l'exercice de mon activité de charretier. Je ne suis pas un trafiquant de drogue. C'est elle qui avait caché cette drogue sous son soutien-gorge. J'ignorais même qu’elle détenait ce produit illicite», s'est défendu ce prévenu.



Le fait qu'ils se renvoient la balle a poussé le procureur à requérir 2 ans de prison ferme contre Youssou Diop et 1 mois ferme pour Soukeyna. Ce, après disqualification des faits d'offre et de cession en détention de drogue en vue de l’usage.



Mais, le juge est allé à l'encontre des réquisitoires du parquet, en relaxant purement et simplement Youssou Diop, contrairement à son amante Soukeyna qu'il a condamnée à 1 mois de prison ferme.