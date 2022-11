Bar discothèque à Nguekhokh : Un repaire de prostitution démantelé

"Chez Iba" est un bar discothèque bien connu et prisé à Nguekhokh. Mais il commence a marquer les esprits par des choses qui s'y passent. Au mois d'avril dernier, un jeune homme de 32 ans, du nom de Abdoulaye Massaly, y avait reçu un coup de couteau qui lui a ôté la vie.





Une descente inopinée de la gendarmerie sur les lieux a permis de découvrir que "Chez Iba" c'est aussi un repaire pour les prostituées.





Pour obtenir une chambre dans ce lieu de dépravation, les prostituées déboursent 30.000 Fr pour la nuitée.