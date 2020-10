Bignona : Il confond son petit-frère avec un singe et le tue !

À Diégoune, dans le département de Bignona, un homme a tué par accident, son petit frère dans son champ d’arachide, avec un fusil de chasse.

" J’ai constaté un mouvement dans un buisson, j’ai pensé que c’était un singe et du coup, je n’ai pas hésité à tirer. Après je me suis rendu compte que c’était une personne à travers son cri et que c’était mon petit frère ", dira le meurtrier, rapporte Emedia.





La victime, âgée de 30 ans, s’appelle Adama Sané, plus connu sous le nom de "Damayé".





Le corps sans vie est déposé à la morgue du poste de santé de Thionk-Essyl.