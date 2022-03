Cambriolage d'une boutique : Le chef de gang trahi par ses habits et ses sandales

Des malfrats, qui cambriolaient une boutique sise au quartier Boune, à Yeumbeul, ont été coincés par les gendarmes.



Le chef de gang et son complice ont fait sauter les verrous avant d’accéder à l’intérieur de la boutique.



Ils font main basse sur des articles et autres denrées alimentaires, relate Les Échos.



Le chef de gang se déshabille et emballe le butin dans ses effets vestimentaires.



Mais, au moment de se retirer, ils attirent sans le vouloir l’attention du boutiquier. Ce dernier se réveille et crie au voleur.



De peur d’être appréhendé, le chef de gang, qui avait emballé le butin avec ses habits, renonce à emporter le colis et l’abandonne sur les lieux ainsi que ses sandales.



Alertés, les flics du commissariat de Yeumbeul Comico débarquent et tombent sur les effets personnels du cambrioleur en chef.



Après enquête, ils localisent le quartier général (QG) du gang où ils débusquent le caïd-propriétaire des effets vestimentaires et des sandales.



Le chef de gang reconnaît être le propriétaire des habits ainsi que des sandales.