Cambriolée dans sa maison : Elle se base sur la taille et la voix de son voisin pour l'accuser

L'agent commercial à Canal Plus, D. Diouf, soutient mordicus que Babacar Sall a cambriolé sa maison et emporté la somme de 700 000 F Cfa et ses bijoux en or.





Le seul hic est que la dame Diouf n'a pas "reconnu son agresseur". Mais elle se fonde sur la taille et la voix de Babacar Sall pour le désigner comme son agresseur.





D'après ses explications, elle aurait passé un mauvais quart d'heure avec son cambrioleur.





"Vers 3 h du matin, j'ai entendu du bruit et je suis sortie de ma chambre. A la lueur de la veilleuse, je n'ai pas pu voir son visage. Il était vêtu tout de noir. Il m'a menacé avec un couteau. Il m'a crié dessus, me demandant où je gardais mon argent. Il a pris mes deux portables avant de les jeter dans la rue. J'avais peur pour mes enfants qui dormaient dans la chambre. Mon mari a un accident vasculaire cérébral (Avc) ; il ne pouvait pas venir à mon secours. Mais il a frappé la porte fortement et éteint la lumière. C'est en ce moment que le voleur a pris la fuite. Puis j'ai ameuté le voisinage", explique la plaignante.





Babacar Sall, menuisier métallique de profession, incriminé, dit que le jour du vol, il était chez lui à 23 h et qu'il n'était pas sorti durant la soirée.





Appelé à témoigner, B. Diamé, indique pour sa part n'avoir pas vu le visage du voleur. Mais auparavant, il l'avait vu dans les parages avec une moto. Ce sont les traces des pneus qui ont mené les enquêteurs jusque chez le menuisier. Ils en ont déduit que c'était lui le voleur.





Babacar Sall a-t-il réellement cambriolé la maison de D. Diouf ? Le tribunal édifiera mardi prochain en donnant son verdict.